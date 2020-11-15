　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

牛肉麵之亂傷害聲譽！王欣儀要求北市府對蘇貞昌、丁怡銘提告

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲赴台北市議會報告110年度施政計畫及北市總預算案-王欣儀。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

行政院發言人丁怡銘近日引起牛肉麵風波，台北市議員王欣儀15日發出書面質詢，認為此事已造成社會重大負面影響，對台北市政府的聲譽、官箴及冠軍店家的商譽形象傷害甚鉅，甚至波及許多牛肉麵店家生意皆受害，要求北市府應立即對行政院長蘇貞昌、行政院發言人丁怡銘提起刑法妨害名譽及公然侮辱公署罪等告訴。

王欣儀15日表示，丁怡銘於12日行政院會後記者會上不實指控散佈「台北市辦的牛肉麵節，今年冠軍用的，就是含萊克多巴胺美牛」、「如果含萊克多巴胺有問題，相信台北市也不會由副市長親自去頒獎」，且記者會背板、梗圖還用斗大標題寫著「2020台北牛肉麵節冠軍用的就是萊劑美牛」，以及放上台北市副市長黃珊珊與冠軍得主頒獎的合照。

王欣儀說，即便行政院已將記者會影片下架，但假新聞記者會的影片、畫面、內容皆早已透過媒體散播出去，並仍可持續閱覽流傳、誤導民眾，因此已對台北市政府、黃珊珊及牛肉麵節主辦單位商業處的官箴信譽、名譽造成嚴重侵害，平白蒙羞。

王欣儀在書面質詢裡提到，丁怡銘並不是以個人名義召開記者會，或是在臉書、接受採訪等以個人身分爆料散佈假新聞，而是在行政院內，代表行政院召開會後記者會。記者會的內容及背板製作等，自然是在經過長官認可同意下，才得以代為發布，北市府身為行政體系應非常清楚程序。

王欣儀指出，為遏止中央政府運用國家機器濫殺誣陷、捍衛北市府名譽及官箴、導正社會風氣，台北市政府應立即不只是對代表舉行會後記者會的丁怡銘，更應對真正該負責、主持召開行政院院會的蘇貞昌，就其「妨害名譽」、「公然侮辱公署」等知法犯法故意製造假新聞的嚴重錯誤示範行為提起告訴，否則行政院因政治鬥爭目的對市府及店家名譽的惡劣戕害，只用大街罵人小巷道歉，一句年輕人都會犯錯知錯能改就好，最後卻僅用社會秩序維護法輕輕處理，完全不符合比例原則，也無法給社會大眾一個交代。

另外，王欣儀提到，據她向台北市警察局了解，此案已有多名民眾依社會秩序維護法進行告發，市警局也已受理；她要求市警局應儘速展開偵辦、進行相關約談及移送程序，並提供說明回覆是否已約談行為人？何時約談、移送？等相關偵辦情形進度。

其他人也看了這些...

► 百碗牛肉麵沒打統編重下單　丁怡銘花3.9萬怎麼來？官網洩這答案
► 丁怡銘一度口誤牛肉麵「訂了100萬」　澄清打統編是秘書習慣
► 力挺北市牛肉麵　柯文哲諷政院「狗改不了吃屎」：政治玩過頭

相關新聞...

► 皇家傳承牛肉麵4度封王　連5天招待前30名客人「麻辣藤椒牛肉麵」
► 丁怡銘買牛肉麵賠罪遭抓包「報公帳」　3萬9千元全民買單
► 行政院發言人丁怡銘回應：無論哪國牛肉合乎國家標準都安全無虞

振興一下我們的美麗

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
青青刪道歉文回歸！誠意附圖「胸前開大衩」喊：我快速成長
陸22歲少婦離婚途中「被扔下12米高橋」骨穿爆肉！淚揭8年畸
「反骨男孩」又有成員退出！2聲明宣布解約
尾牙被多名男客架住　鋼管辣妹「胸遭激烈猛頂」當場撞到挫傷
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外交部評美國選後經貿走向：美中對抗態勢仍持續

牛肉麵之亂傷害聲譽！王欣儀要求北市府對蘇貞昌、丁怡銘提告

國際情勢不斷變化　林佳龍：兩岸問題中「中國才是個問題」

「一球一球去投」　蔡英文：面對挑戰要沉著冷靜、保持信心

丁怡銘「牛肉麵事件」　王美惠嘆：毀掉名譽很簡單

RCEP今簽署　國民黨批：民進黨讓台灣成亞太「經濟邊緣人」

丁怡銘傳向蘇貞昌請辭？　行政院：記者個人臆測

國民黨擬重啟美國辦事處？　江啟臣：實際做比說來的重要

侯友宜：不進萊豬「我給中央政府100分」　若進口就給0分

丁怡銘赴國會專案報告？　蘇貞昌：尊重立法院運作

老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了

新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

ELLA「解接是A咖，不是A CUP！」　手比胸前...「至少有B，而且是雙B」

萌柴小手狂壓牽繩「不想回家啦」　眼神超抗拒...網笑：根本戲劇科

又是一頁詐騙！網購掃地機器人 收到「3輪玩具車」質問後遭封鎖

滷味店員工車禍傷左手又被開除 她衝馬路長跪求老闆：給我生路

別再問了！警察最常被問5大金句　遭批只會開單...他：我也有繳稅！

外交部評美國選後經貿走向：美中對抗態勢仍持續

牛肉麵之亂傷害聲譽！王欣儀要求北市府對蘇貞昌、丁怡銘提告

國際情勢不斷變化　林佳龍：兩岸問題中「中國才是個問題」

「一球一球去投」　蔡英文：面對挑戰要沉著冷靜、保持信心

丁怡銘「牛肉麵事件」　王美惠嘆：毀掉名譽很簡單

RCEP今簽署　國民黨批：民進黨讓台灣成亞太「經濟邊緣人」

丁怡銘傳向蘇貞昌請辭？　行政院：記者個人臆測

國民黨擬重啟美國辦事處？　江啟臣：實際做比說來的重要

侯友宜：不進萊豬「我給中央政府100分」　若進口就給0分

丁怡銘赴國會專案報告？　蘇貞昌：尊重立法院運作

日月光連五年獲選道瓊永續指數半導體領導者

快訊／真相曝！半年才拿到報案凌虐三聯單控吃案...根本自導自演　

老鼠偷咬廚房米罐！他布下「黏鼠板陣法」卻NG　過來人曝正確擺法

李燕「斷食3天」瘦一圈！　樂當上班族「年收破億」被虧：比拍戲好賺

知本溪生態調查！多種水陸域珍稀動植物現身　提供保育方向

擠爆！淡海輕軌藍海線通車「單站排隊300人」...民眾等30分才能搭

直播主是好友未婚妻！老司機斗內狂看私密片　爽完竟討10萬遮口費　

SBL／3盃賽狂拿2冠　裕隆土洋齊備進步看得見

斯容喜獲馬術錦標賽「P級冠軍」　燦笑曬獎牌、愛騎合影

華府「川粉大遊行」對上反對者…正面開戰！1男遭背刺　2警掛彩

男主人醉倒在地！「義氣二哈」縮腳腳貼背陪睡

政治熱門新聞

快訊／北市提「結婚獎金」　副市長透露實施時間

蓬佩奧挺台灣「不是中國一部分」　陳水扁揭他沒說的事！

蘇貞昌親赴冠軍牛肉麵致歉　宅神酸：兒子店遭洗版結果去找爸？

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

15國明簽RCEP　藍委：台灣出口恐受影響

出席眷戀台灣音樂會　柯P讚黃大洲很勇猛

王淺秋怒轟牛肉麵之亂：發言人拿小店當犧牲品

今年最大宗教嘉年華「萬華大鬧熱」來了！

LIVE／淡海輕軌藍海線正式通車！

孫大千轟陳明文：有時間滅國民黨徽何不說清高鐵300萬故事？

美進入看守政府「台不該輕舉妄動」　立委：川普比較危險

蕭美琴致電布林肯祝賀拜登勝選　盼台美持續互信

民眾黨代表政見會登場　參選人力拱柯文哲選2024

影韓捲土重來取決於侯？　侯友宜：我沒那麼厲害

更多熱門

相關新聞

丁怡銘「牛肉麵事件」　王美惠嘆：很天才

丁怡銘「牛肉麵事件」　王美惠嘆：很天才

行政院發言人丁怡銘「牛肉麵事件」延燒，為儘速止血，除丁怡銘親自致歉外，行政院長蘇貞昌日前受訪時，也表示不准再有下次。民進黨立委王美惠則抨擊丁怡銘「很天才」，並要求行政院徹底檢討。

丁怡銘傳向蘇貞昌請辭？政院：記者個人臆測

丁怡銘傳向蘇貞昌請辭？政院：記者個人臆測

丁怡銘赴國會專案報告？　蘇貞昌：尊重立法院

丁怡銘赴國會專案報告？　蘇貞昌：尊重立法院

蘇貞昌親赴冠軍牛肉麵致歉　宅神酸：兒子店遭洗版結果去找爸？

蘇貞昌親赴冠軍牛肉麵致歉　宅神酸：兒子店遭洗版結果去找爸？

2天沒陪兒吃飯！牛肉麵「深夜感性文」甩風波

2天沒陪兒吃飯！牛肉麵「深夜感性文」甩風波

關鍵字：

王欣儀台北市丁怡銘蘇貞昌牛肉麵

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

超市捕獲野生男神！188身高藏不住

拿獎狀做1事　竟遭班導帶頭霸凌

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

「他趴懸崖邊情緒興奮」　生還妻首次口述被殺細節

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

老狗坐機車腳外露　阿伯舉動超暖

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

台新銀「中和理專」盜走客戶2.9億失蹤　史上最高金額

「反骨男孩」又有成員退出了！

搭高鐵途中得知確診　車次曝光！

陳建州被PTT酸20年翻身！刷出整排稱讚：有點不自在

離婚川普！梅蘭妮亞可望「海撈14億」

宋茜粉絲「忍辱7年」當上anti版主

Lollipop聚會帶「超正大嫂團」！王子隔空cue鄧麗欣放閃

橋上捕獲黑麵團！網驚：撿到極品

更多

最夯影音

更多
老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了

老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了
新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面