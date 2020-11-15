牛肉麵之亂傷害聲譽！王欣儀要求北市府對蘇貞昌、丁怡銘提告

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

行政院發言人丁怡銘近日引起牛肉麵風波，台北市議員王欣儀15日發出書面質詢，認為此事已造成社會重大負面影響，對台北市政府的聲譽、官箴及冠軍店家的商譽形象傷害甚鉅，甚至波及許多牛肉麵店家生意皆受害，要求北市府應立即對行政院長蘇貞昌、行政院發言人丁怡銘提起刑法妨害名譽及公然侮辱公署罪等告訴。

王欣儀15日表示，丁怡銘於12日行政院會後記者會上不實指控散佈「台北市辦的牛肉麵節，今年冠軍用的，就是含萊克多巴胺美牛」、「如果含萊克多巴胺有問題，相信台北市也不會由副市長親自去頒獎」，且記者會背板、梗圖還用斗大標題寫著「2020台北牛肉麵節冠軍用的就是萊劑美牛」，以及放上台北市副市長黃珊珊與冠軍得主頒獎的合照。

王欣儀說，即便行政院已將記者會影片下架，但假新聞記者會的影片、畫面、內容皆早已透過媒體散播出去，並仍可持續閱覽流傳、誤導民眾，因此已對台北市政府、黃珊珊及牛肉麵節主辦單位商業處的官箴信譽、名譽造成嚴重侵害，平白蒙羞。

王欣儀在書面質詢裡提到，丁怡銘並不是以個人名義召開記者會，或是在臉書、接受採訪等以個人身分爆料散佈假新聞，而是在行政院內，代表行政院召開會後記者會。記者會的內容及背板製作等，自然是在經過長官認可同意下，才得以代為發布，北市府身為行政體系應非常清楚程序。

王欣儀指出，為遏止中央政府運用國家機器濫殺誣陷、捍衛北市府名譽及官箴、導正社會風氣，台北市政府應立即不只是對代表舉行會後記者會的丁怡銘，更應對真正該負責、主持召開行政院院會的蘇貞昌，就其「妨害名譽」、「公然侮辱公署」等知法犯法故意製造假新聞的嚴重錯誤示範行為提起告訴，否則行政院因政治鬥爭目的對市府及店家名譽的惡劣戕害，只用大街罵人小巷道歉，一句年輕人都會犯錯知錯能改就好，最後卻僅用社會秩序維護法輕輕處理，完全不符合比例原則，也無法給社會大眾一個交代。

另外，王欣儀提到，據她向台北市警察局了解，此案已有多名民眾依社會秩序維護法進行告發，市警局也已受理；她要求市警局應儘速展開偵辦、進行相關約談及移送程序，並提供說明回覆是否已約談行為人？何時約談、移送？等相關偵辦情形進度。

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