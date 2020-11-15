日、韓未強制規範標示含萊劑　鄧振中分享廠商吸引消費者方式

▲國民黨發動豬農抗議美豬進口。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

在野黨近期就美國豬肉進口議題，主要聚焦在「如何標示」的問題上。馬政府期間也歷任政務委員、經濟部長，現任貿易談判辦公室貿易談判總代表鄧振中接受《ETtoday新聞雲》訪問時，解析了日本、韓國的標示方式，也分享有些廠商，是如何吸引消費者的。

針對放寬美國豬肉政策，鄧振中表示，台灣是WTO會員，在當年入會時，就已經承諾全面開放美豬，更要遵守國際食品規範，符合WTO技術性貿易障礙協定。

鄧振中指出，政府並非盲目開放，而是依照最嚴格的國際標準，確保國人健康不會受到風險。他強調，2012年馬英九政府時，開放的過程就是依據聯合國農糧組織和世界衛生組織共同成立的「國際食品法典委員會」(Codex Alimentarius Commission, CAC or CODEX )，訂定的萊克多巴胺國際標準。

至於2012年准許含有萊劑的美國牛進口時，鄧振中表示，政府就沒有強制廠商必須標示萊克多巴胺，主要原因就是我們所訂的肉品萊克多巴胺含量，根據的就是上述國際安全容許標準，如果再額外要求標示，勢必違反雙方的共識，也不符合國際談判原則。

鄧振中說，當時為兼顧國人飲食習慣，特別推動產地標示，讓國人可以有所選擇，現在美豬進口相關標示，就是沿用2012年美牛進口的同樣做法，這也是國際談判須遵循的基本原則，不能再去改變。

至於其他開放美國含有萊克多巴胺牛、豬國家，好比日本、韓國是如何標示？鄧振中表示，基於同樣的貿易原則，身為WTO會員國的日本、韓國也都沒有強制要求標示美國肉品是否含有萊克多巴胺。

不過，鄧振中也說，日、韓有一些廠商為吸引消費者，會自願標示不含萊克多巴胺，而美國的政府和廠商也是相同的作法。

▼政務委員、貿易談判辦公室總談判代表鄧振中。（圖／記者屠惠剛攝）