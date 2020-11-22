游盈隆三點評「蘇貞昌孤掌難鳴」：是蔡英文很大的危機



▲蔡英文與蘇貞昌。（圖／記者陳明仁攝）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院長蘇貞昌近期聲望急遽下滑，台灣民意基金會董事長游盈隆點出三大原因，認為蘇揆陷入一種孤掌難鳴的困境，其實是總統蔡英文很大的危機，蘇、蔡其實是命運共同體，但當局者迷。

游盈隆21日在臉書以「我看蘇貞昌當前的處境」一文表示，蘇貞昌現在陷入一種孤掌難鳴的困境，例如連中共對他口誅筆伐，都未見任何夠份量黨內同志聲援。

游盈隆認為，三點原因可以解釋蘇揆現況，首先，他現在一人之下，萬人之上，年紀雖不小，但也不比拜登或川普大，不管想不想選總統，都會被有志於大位者當成假想敵，不論是黨內或黨外，包括對岸共產黨在內。因此，明槍暗箭不斷，匹夫無罪 ，懷璧其罪。

其次，游盈隆分析，蘇貞昌是很有個性的政治人物，屬於美麗島世代律師團的前輩奇俠，是目前綠營檯面上輩份最高的人。他內外兼修、自視甚高、好惡分明與精打細算。

他說，蘇貞昌在2019年民進黨風雨飄搖的時刻，意外再度出任行政院長，掌了大權，竭盡全力為昔日政敵蔡英文輔選，立下汗馬功勞，保住江山。接著快意恩仇，率性任用自己人或解聘一些非自己人，自然又得罪一票人。

游盈隆最後提到，蔡英文不知何故答應川普政府開放含瘦肉精的美豬進口，要蘇貞昌去說服早已「聞萊豬色變」的廣大社會大眾，等於是給他出一個天大的難題，所謂「黑貓下令，黑狗扛責」，真可謂天威難測。

他表示，整個民進黨從中央到地方，從立委、六都市長、市議員、縣市長，及縣市議員等民意代表，在蔡英文宣布開放美萊豬進口那一刻起「都裝死」，不積極為黨的政策辯護，真不知道是蘇貞昌人緣壞，還是全黨心虛無法為開放美國萊豬進口政策奮戰和辯護？

游盈隆總結，在上述三個因素下，再加上中天關台引起的政治風暴，就可以理解現在蘇貞昌的處境有多艱難、多險惡，所到之處都是壓力。蘇貞昌陷入困境，其實是蔡英文很大的危機，蘇、蔡其實是命運共同體，但當局者迷，卻是人生常見悲劇的根源。

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