秋鬥上街5萬人反萊豬　主辦嗆：若立法院通過12月將重返凱道

▲2020秋鬥大遊行，凱道人群舉標語。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

2020年訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」的秋鬥遊行在22日落幕，活動共吸引5萬人參與。主辦單位要求，總統蔡英文撤回開放萊豬進口，且行政院長蘇貞昌下台負責，更怒嗆若立法院12月表決通過萊豬進口，會再發動第二波上街。

今年的秋鬥有超過50個來自勞工、環保、消費者、食安等團體參與。主辦單位22日提到，現場湧5萬人集結反對民進黨進口萊豬，而這場秋鬥是人民反抗毒豬的開端，12月立院如果表決通過，到時候會再號召人民上街頭。

值得注意的是，國民黨、民眾黨在今年首度組隊參加，包括藍營大老前總統馬英九、前黨主席吳敦義、前國民黨主席朱立倫都出席致詞。

而民眾黨方面，黨主席柯文哲未到場，由秘書長謝立功領軍，與賴香玲、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如等立委一起上街頭。

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