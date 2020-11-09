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藍委爆：司法院暴增1.8億預算搞「小編」　桌遊、VR全民買單

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▲▼立法院院會 審查紓困3.0預算 國是論壇 立委洪孟楷 溫玉霞 陳以信 李德維 李貴敏 葉毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院幕僚製圖給綠營側翼網軍引爆極大爭議後，國民黨立委李貴敏再踢爆，司法院明年編列的政策宣傳費用竟暴增約1.8億，行銷內容五花八門，3000多萬電視廣告經費不說，連APP、桌遊、AR、VR都有，「網路小編」大內宣由全民買單。

立法院司法委員會今（9日）審查司法院預算，李貴敏指出，真難以置信，明年司法院政策宣傳費用竟暴增約1.8億，其中1.2億更是以宣傳剛通過的《國民法官法》為由，且由一個新成立的「發言人室」執掌，她質疑這會不會又是個浪費民脂民膏的「大內宣」？

李貴敏表示，遍查《司法院組織法》都沒看到有「發言人室」這個單位，祗有「公共關係室」，現在設發言人室究竟是疊床架屋？不信任公共關係室？還是打算把公共關係室裁撤掉？

李貴敏也納悶，今天質詢要求司法院承諾日後須公開預算執行細目時，司法院祕書長林輝煌卻推三阻四。她痛批，政府可以去查民間企業的帳，為什麼人民不能夠知道行政單位或司法院把人民的血汗錢用哪裡去了呢？

針對預算內容，李貴敏指出，就目前資料來看，這1.2億行銷內容可說包山包海、五花八門，3000多萬電視廣告經費不說，連APP、桌遊、AR、VR都包了，一年之內要花光這麼多錢在毫無建設性的大內宣，「民眾對這麼離譜的預算憑什麼要照單全收？」

李貴敏表示，司法院在她的追問下，僅回答會照《政府採購法》將發包訊息上網而輕輕帶過，卻不回應民團關於資訊公開透明的要求。不免讓人想到之前衛福部不就是為規避《採購法》10萬元以上標案就要公開的規範，硬是開了9萬9千元的案子？司法院是打算有樣學樣嗎？

▲國民黨團提供《上報》截圖。（圖／記者楊蕓翻攝）

▲行政院幕僚製圖給綠營側翼網軍。（圖／翻攝國民黨團記者會）

不僅如此，李貴敏還爆料，今天質詢時還意外發現無論司法院長室或發言人室新進人員竟然都不是內升，她質疑「難道整個司法院都沒有人才了嗎？」

李貴敏指出，據司法院解釋，這些對外招考的約聘專員，工作是在管理網站、圖像設計等，所以司法院現在也要學行政院找做圖小編？把小編風氣帶到司法院嗎？

最後，李貴敏感嘆，當初司法院強推《國民法官法》，曾向立法院打包票說8成民意支持。既然如此，還需要花1.2億搞大內宣嗎？如果民眾不知道什麼是國民法官，那民進黨立院黨團在上個會期三天三夜協商表決火速表決通過《國民法官法》究竟為了什麼？

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