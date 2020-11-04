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行政院幕僚被抓包製「網軍圖」　國民黨：蘇貞昌不道歉不用進國會

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▲鄭照新在臉書發文批評行政院。（圖／翻攝自臉書）

▲鄭照新在臉書發文批評行政院。（圖／翻攝自臉書）

記者蘇晏男／台北報導

針對有網路媒體抓包行政院幕僚製作「網軍圖」，國民黨立委洪孟楷4日上午批評，拿行政院資源養網軍，攻擊在野黨等，「這已經不是誇張、而是囂張」；國民黨文傳會副主委鄭照新則罵，行政院長蘇貞昌不道歉，不用進國會了。

根據《上報》報導，《上報》記者3日上午在立法院議場現場，捕捉到3為行政院發言人室的幕僚在媒體席製作「圖卡」，而下午的時候，不少知名臉書粉絲專業、民進黨籍人士粉專都分享上述「圖卡」。

對此，洪孟楷4日在臉書批評，「食安會報，不開！治安會報，不開！」卻拿行政院資源養網軍，攻擊在野黨、攻擊媒體。他認為，這已經不是誇張、而是囂張！不分藍綠，只問一句，「你能接受你的納稅錢這樣濫用嗎？」民進黨真的離人民太遠了。

鄭照新則痛罵，行政院的幕僚竟然跑來國會作攻擊圖，並發動網軍修理在野黨立委以及媒體，「沒時間開治安會報，沒時間開食安會報，原來都在忙這些」，行政院長最好是不知情，蘇揆不道歉，不用進國會了。

鄭照新也用Hashtag強調，「有種政院想收掉媒體打壓新聞自由不意外」、「有政府會做圖」。

▼洪孟楷也在臉書發文批評行政院。（圖／翻攝自臉書）

▼洪孟楷也在臉書發文批評行政院。（圖／翻攝自臉書）

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