國民黨揭行政院「三大鴨霸行徑」　要求蘇貞昌下台、向國會道歉

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌近日遭爆出，有幕僚製作網軍圖卡帶風向，引發抨擊；對此，國民黨立委6日赴台北地檢署控告蘇貞昌瀆職，國民黨團也發表聲明批評蘇貞昌態度囂張，甚至有閣員不請假缺席備詢，相當不尊重國會議員，因此蘇貞昌應立即向國會道歉下台。

國民黨團指出，民進黨自2016年執政以來，長期以來部分行政官員於立院備詢時，如同行政院長蘇貞昌一樣「囂張至極」，完全不尊重國會，對於在野黨委員的質詢監督，避重就輕、答非所問，甚至刻意挑起與立委的衝突，輕鄙的態度令人無法忍受。

國民黨團指出，法務部次長蔡碧仲、退輔會主委馮世寬、通傳會主委陳耀祥5日面對本黨委員質詢，狐假虎威甚至反質詢委員，蘇貞昌應針對閣員不尊重國會議員質詢立即道歉。

此外，近日行政院秘書長李孟諺未獲准假直接缺席委員會備詢，還找執政黨委員曲解過去立院議事慣例；還有不少委員會邀集各部會赴立院進行專題報告，應邀出席首長經常藉故請假，甚至不請假直接缺席。

國民黨團強調，未來若再發生行政首長藉故缺席各委員會備詢，將會採取各種可能的議事作為來提醒部會首長，尊重國會及國會議員是基本的憲政義務。

針對日前被媒體揭發行政院領國家薪水的公務人員，卻在立法院議場公然製作攻擊媒體、在野黨及國會議員的側翼圖卡，並傳給親綠網紅、粉專、民進黨籍民代廣為散播。

國民黨團批評，公務人員如此膽大妄為直接當起網軍，做匿名政治攻擊，把行政院當成網軍中央廚房做起1450的勾當，完全將行政院東廠化，踐踏公務體系，破壞行政院應遵行的行政中立原則，「這不是重大的政治醜聞，什麼才是醜聞？」

針對上述三點，國民黨黨團赴北檢正式告發行政院長蘇貞昌、丁怡銘等相關人員涉犯《刑法》第131條圖利罪及《貪汙治罪條例》第6條第1項第5款，公務員利用職權機會或身分圖利罪，藉此圖利民進黨及蘇貞昌。

國民黨團要求，蘇貞昌應為此公開道歉，相關政務官必須為此事下台負責。若蘇貞昌視若無睹、不思檢討、戀棧官位，那也不必來立法院進行施政報告，因為立法院不接受一個「不知反省、鴨霸囂張」的院長來報告。

▲國民黨團赴北檢提告蘇貞昌 。（圖／記者羅志華攝）



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