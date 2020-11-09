台中捷運綠線年底通車　延伸彰化有譜？ 林佳龍：行政院核定中

▲彰化縣長王惠美籲請中央捷運綠線延伸彰化盡速通過施行。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市經過漫長11年的等待，年底捷運綠線將正式通車，其中捷運綠線延伸彰化市的部分，交通部長林佳龍9日到彰化考察交通建設時指出，捷運綠線延伸彰化市及大坑，交通部已在10月審查通過，目前轉呈行政院核定，縣長王惠美則表示，這攸關整個彰化縣的整體發展，呼籲中央能儘快來做。

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▲交通部長林佳龍指捷運綠線延伸彰化已經送行政院核定。

立法院交通委員會9日上午考察彰化及台中地區交通建設，立法委員陳素月彰化縣長王惠美以及民代陪同交通委員與交通部長林佳龍等人，前往捷運高鐵台中站、田中及二水考察「捷運綠線營運前改善計畫及延伸段計畫辦理情形」、「國道一號高速公路壅塞路段改善計畫(彰化至員林段)」、「東彰道路南延段進度與未核定路線(152線)」、「南彰化地區銜接國道三號路網銜接問題」等交通議題。

▲交通部長林佳龍與彰化縣長王惠美。

林佳龍在捷運綠線台中烏日站說，今天來台中宣布捷運綠線正式通車，捷運綠線延伸彰化市及大坑，交通部在10月審查通過，轉呈行政院核定中，未來可以讓捷運綠線效益更大，串聯台中彰化以外，在烏日串聯高鐵與台鐵，大台中軌道路網正式形成，進入三鐵共構的時代。

林佳龍說，另一個大家關心的鐵道運輸，高鐵彰化站連結台鐵經二水到集集支線，其實到國發會未獲通過，這方案包括台鐵到高鐵的高架化，而且未來車輛是一車到底，但集集支線的改善包括銜接與系統的選擇等需要24億，這一條已列入前瞻計畫，預算一定到位，大家放心，並從新去定位高鐵彰化站是除了南北城際交通通勤以外，很重要的就是觀光鐵道，這樣才能讓彰化高鐵站成為進出南投最重要的動線。

縣長王惠美針對捷運綠線指出，捷運綠線在林佳龍擔任台中市長、魏明谷擔任前彰化縣長、邱建富擔任前彰化市長時規劃，現在路線還是依照原本規劃，她完全沒有什麼特別的異議，只有一個希望，就是希望儘快來做，趕快來做，讓捷運早一點進來彰化，都市的進步與鐵路有密切關係，這就是為什麼她的政見主張一軸一環雙樞紐，彰化與台中生活圈非常密切，台中延伸到彰化都還沒做，後續還要再十年，實在是太長的時間，能不能再壓縮一下時間，讓速度能夠加快，讓都市的成長與發展能夠更進步。

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