批政府汙名軍公教卻拿公帑養網軍　葉毓蘭：只要我在立院就不容許

▲葉毓蘭6日與其他黨團立委赴北檢控告蘇貞昌。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

記者蘇晏男／台北報導

針對行政院幕僚製圖卡給網軍，國民黨立院黨團6日赴北檢控告院長蘇貞昌瀆職。事後，國民黨立委葉毓蘭在臉書表示，軍公教人員恪守行政中立，反觀行政院卻藐視法令，「這不是圖利？什麼是圖利？」只要她在立院的一天，一定不容政府敗壞國家體制。

葉毓蘭指出，日前媒體披露行政院發言人室幕僚現身立院議場，並製作圖卡轉傳給部分特定人士、團體攻擊在野黨。對此，她今天和國民黨團一同到北檢對蘇貞昌、政院發言人丁怡銘及幕僚等人提出刑法第131條「圖利」罪、貪汙治罪條例等刑事告訴。

「這個國家生病了嗎？」葉毓蘭批評，立委在國會殿堂對政府施政提出監督，行政院不依政當程序回應質詢、為政策辯護，反而濫用國家預算進用網軍，以嘲諷、戲謔的言詞，打擊在野黨監督、圖利特定政黨。

葉毓蘭強調，「我生在警察家庭，此生除了求學深造之外，從沒有離開過軍公教警消」。軍公教人員恪守行政中立，以國家利益為先，但行政院卻藐視法令，以公務預算隨意進用機用人員，且不思為民眾謀福祉，卻淪為國家、特定政黨的打手。她反問，「請問大家，這不是圖利？什麼是圖利？」

葉毓蘭再罵，在年金改革修法期間，蔡政府大肆批判、撻伐辛苦付出的軍公教人員，甚至把軍公教警消污名化，砍殺依法領取的退休金，反觀這個政府肆無忌憚，居然敢用納稅人的公帑來豢養為一黨之私使用的網軍，用人民辛苦繳納的納稅錢來對全民進行洗腦，真的愧對民脂民膏。

葉毓蘭表示，今天這事件，只是政府荒謬施政的冰山一角，只要她在立院的一天，一定會強力監督行政團隊，不容政府違綱亂紀，恣意妄為，敗壞國家體制。

其他人也看了這些...



►蘇貞昌幕僚製「網軍圖」被抓包 國民黨團：罷審行政院預算

►行政院幕僚被抓包製「網軍圖」 國民黨：蘇貞昌不道歉不用進國會

►「整天叫小編作圖宣傳自己」宅神嗆蘇貞昌：政府一堆唬爛

更多熱門新聞...

►網軍被揭發！ 藍委質疑蘇貞昌密謀「選總統」：把政院當競選辦公室

►「黨團立委說明使用」行政院：圖卡﹑懶人包並未提供給網軍帶風向



►振興一下我們的美麗