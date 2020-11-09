民進黨駁「押寶川普」　黃奎博諷太外行：就一篇推特文？

▲國民黨召開「美選底定後，六成民眾盼暫緩萊豬進口」記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

美國大選結果出爐，民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）擊敗現任共和黨籍總統川普（Donald Trump）。針對綠營以總統蔡英文恭賀拜登（Joe Biden）當選的貼文撇清並無「押寶」，擔任國民黨副秘書長的政大外交系副教授黃奎博9日諷刺，民進黨的說法太外行，除了一篇推特文章，「還有其他有利證據嗎？」

國民黨9日召開「美選底定後，六成民眾盼暫緩萊豬進口」記者會，黃奎博表示，《華盛頓郵報》爆料總統蔡英文今年5月20日就職典禮前，幕僚剪輯美方人士賀詞時，刪減民主黨人士的祝賀篇幅，可見「押寶說」早已不是空穴來風。

針對民進黨稱國民黨捏造「押寶說」，黃奎博笑說，如果國民黨可以影響《華盛頓郵報》新聞運作，這幾年來就不應該被民進黨壓著打。

至於綠營以總統蔡英文恭賀拜登（Joe Biden）當選的貼文撇清並無押寶，黃奎博表示，綠營黨政人士透過媒體放話，稱「押寶說」不攻自破，但國民黨也有恭賀拜登，黨主席江啟臣也親自用推特道賀，那麼也應該被民進黨解讀為親美；希望黨政人士舉比較有利的證據，如果一個標記拜登的推文就可以說民進黨之前沒有押寶共和黨，這邏輯恐怕有問題。

此外，有綠營涉外人士自豪美國明星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）在個人推特上讚揚台灣的防疫成功以及蔡英文的領導力，並強調史翠珊的立場是支持民主黨的，黃奎博說，「就一個影星？」民進黨已經沒有證據說自己沒押寶了，「我很擔心，民進黨還做了多少押寶的事！」

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