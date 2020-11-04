國民黨團轟蘇貞昌「網軍頭」：密謀選總統　把政院當競選辦公室

▲國民黨團召開「抓到了！原來楊蕙如們藏在行政院！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院發言人室幕僚被媒體拍到直接在立法院製作「網軍圖卡」過程，隨後在親綠網紅、粉專廣傳，攻擊在野黨。對此，國民黨團4日召開記者會，立委林奕華痛批行政院組「網軍國家隊」是天大醜聞，國民黨佔領議場表達訴求時，行政院不但沒立刻羞愧地道歉，還大喇喇的把立法院當行動辦公室，「還是蘇貞昌你真的要選總統？把行政院變成總統競選辦公室嗎？」

「現在不只有疫苗國家隊、口罩國家隊，還有網軍國家隊，這真的是天大的醜聞！」林奕華表示，網軍國家隊做的不是對國際宣傳，也不是跟對岸資訊戰，而是對台灣人民的洗腦戰，用納稅人的錢洗台灣人的腦，非常離譜。

林奕華表示，國民黨佔領議場表達訴求時，行政院不但沒立刻羞愧地跟民眾道歉，還大喇喇的把立法院當行動辦公室，行政院發言人室已經成為網軍上游，製作圖卡後，傳給親綠網紅、粉專、民代散播，根本就是產業鏈，直呼「蘇貞昌不只是行政院長，還是網軍頭，這比不召開食安會報、治安會報還更嚴重。」

▲國民黨團提供《上報》截圖。（圖／記者楊蕓翻攝）

林奕華痛批，蘇貞昌沒資格當民主國家的行政院院長，踐踏公務體系，當成自己家，「還是蘇貞昌你真的要選總統？把行政院變成總統競選辦公室嗎？」要求蘇貞昌應下台、道歉。

林為洲批評，行政院機要人員領國家薪水、身份是公務員，現在直接當起網軍，製作修理在野黨的圖文發給側翼，匿名做政治攻防戰，過去批評1450都是從政府發包出去，現在直接在公務體系做1450做的事情，把行政院東廠化，如果這樣的事情可以，那將來所有公務人員都可以做側翼。

吳怡玎強調，若圖卡是用來做政策宣導、澄清假消息，那沒有問題，但梗圖沒有出現在行政院官網和臉書，而是出現在側翼粉專上，打擊在野黨，因為他們知道這不是行政院該做的事，如今自圓其說稱是搜集資料，但媒體所拍到製作圖卡的時間，比焦糖哥哥發文的時間還早，難道行政院小編可以穿越時空搜集未來的資料嗎？