「整天叫小編作圖宣傳自己」宅神嗆蘇貞昌：政府一堆唬爛

▲行政院多項會報停擺超過1年，宅神酸蘇貞昌「整天只會叫小編作圖宣傳自己」。（圖／翻攝自Facebook／宅神朱學恒）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨主席、立委江啟臣踢爆行政院治安、食安、道安會報停擺超過1年，打臉行政院長蘇貞昌「防疫考量說」。宅神朱學恒3日在臉書評論，蘇貞昌該開的會報通通沒開，今年5月卻能堂而皇之電爆高雄榮總院長，「整天只會叫小編作圖宣傳自己，本業都沒搞好，到底要多討人厭？」

朱學恒3日在臉書回顧今年5月新聞，當時蘇貞昌前往高雄榮民總醫院屏東分院視察工程，詢問榮總院長林曜祥「有幾個車位？」林答不出準確數量，僅回「大概500多個」，結果遭蘇慘電，現場一陣尷尬。

▲今年5月，行政院長蘇貞昌視察高雄榮總屏東分院工程進度。 （圖／記者陳崑福翻攝）

朱學恒表示，看到這則新聞就覺得諷刺，因為蘇貞昌自己食安會報沒開，治安會報也沒開，卻能堂而皇之地電爆高榮院長，「人家停車位跟醫療無關，你不開會跟你本業有關，整天只會叫小編作圖宣傳自己，本業都沒搞好，到底要多討人厭？」

朱學恒認為，所謂的「有政府會做事」、「有政府真安心」都是唬爛，一堆為了拉高對應層級、變成行政院長召集的食安、治安、毒品防治會報通通沒有開，有的還快2年沒開，「有政府不開會，是要怎麼放心呢？」

▲江啟臣出示整理表格，痛批行政院7項會報停擺，有的甚至超過2年。（圖／記者羅婉庭攝）

對此，蘇貞昌早前僅回應「大型會議考量防疫，期間不召開」。不過，江啟臣3日痛批，這個理由根本是胡扯、亂扯，「請問疫情是什麼時候開始？去年嗎？如果去年開始，你就是隱匿疫情！」

江啟臣補充，食安會報去年6月後就沒有召開，治安會報去年12月後停擺，難道去年就有疫情嗎？這種邏輯擺明是想呼攏大家，什麼事情都拿疫情來呼攏，奉勸所有執政黨立委不要護航這種無法無天的院長，「你們今天只是在護航不法，不是在行使立委該負的監督責任！」

▼立委洪孟楷整理行政院會報停擺紀錄。（圖／洪孟楷辦公室）

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