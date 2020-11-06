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政院幕僚遭疑網軍！江啟臣要求廉政署調查　蔡碧仲：要我回答嗎？

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記者蔡文鈴／台北報導

行政院發言人室幕僚遭媒體爆出製作網軍圖卡帶風向，引發社會輿論。對此，國民黨立委江啟臣5日在司法法制委員會要求法務部次長蔡碧仲應立即立案調查，但蔡碧仲反問「你要我回答嗎？」江啟臣當下怒嗆蔡碧仲「你什麼意思啊？」

▲▼江啟臣要求廉政署立案查政院網軍圖卡事件，遭法務部次長蔡碧仲反問「要我回答嗎？」（圖／翻攝國會頻道）

▲江啟臣要求廉政署立案查政院網軍圖卡事件，遭法務部次長蔡碧仲反問「要我回答嗎？」（圖／翻攝國會頻道）

江啟臣指出，行政院用公帑讓幕僚在立法院蒐集素材，製作網軍圖卡攻擊在野黨，還給自己的網軍側翼、民進黨立委攻擊在野黨，且內容指名道姓點名國民黨立委楊瓊瓔進行攻擊，違反公務人員服務法，違反行政中立，沒有依法行政，還圖利民進黨，「難道沒為反公務人員廉政規範嗎？」

江啟臣表示，廉政主管機關是廉政署，公務員違反規範，依法規定若查證屬實，應移送司法機關辦理，「請教廉政署要不要立案調查？」

此時蔡碧仲欲回答時被江啟臣提問打斷，竟直接問「你要我講話嗎？你一直講話？你要我回答嗎？」江啟臣不滿蔡碧仲態度反嗆，「你什麼意思啊！你尊重一下好不好，我還沒要你講話，你不用這樣反質詢我，我要你講話，我會問你」，蔡碧仲則說「你那斷句要清楚我才能回答」。

雙方爭執完後，江啟臣再追問是否違反廉政相關規範？且這件事違反行政中立問題、公務人員依法行政問題，還有廉政問題，查辦後結果應該要公開，蔡碧仲承諾，請委員把資料給我，一定把資料交辦，把具體事實查明給答覆，但未確定需花多久時間調查。

▲▼行政院幕僚上班製「網軍圖」被抓包。（圖／翻攝國民黨團記者會手板）

▲行政院幕僚上班製「網軍圖」被抓包。（圖／翻攝國民黨團記者會手板）

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