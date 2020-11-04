蘇貞昌幕僚製「網軍圖」被抓包　國民黨團：罷審行政院預算

▲國民黨團召開「抓到了！原來楊蕙如們藏在行政院！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院發言人室幕僚被媒體拍到直接在立法院製作「網軍圖卡」過程，隨後在親綠網紅、粉專廣傳，攻擊在野黨。對此，國民黨團4日召開記者會，痛批行政院組「網軍國家隊」，蘇貞昌就是網軍頭，立委洪孟楷更呼籲，在行政院沒說清楚之前，立法院所有在野黨團都應罷審行政院預算，包括人事費用、業務費用，立法院不要干自淪為立法局。

▲國民黨團提供《上報》截圖。（圖／記者楊蕓翻攝）

林為洲批評，行政院機要人員領國家薪水、身份是公務員，現在直接當起網軍，製作修理在野黨的圖文發給側翼，匿名做政治攻防戰，過去批評1450都是從政府發包出去，現在直接在公務體系做1450做的事情，把行政院東廠化，如果這樣的事情可以，那將來所有公務人員都可以做側翼。

「現在不只有疫苗國家隊、口罩國家隊，還有網軍國家隊，這真的是天大的醜聞！」林奕華表示，網軍國家隊做的不是對國際宣傳，也不是跟對岸資訊戰，而是對台灣人民的洗腦戰，用納稅人的錢洗台灣人的腦，非常離譜。

林奕華表示，國民黨佔領議場表達訴求時，行政院不但沒立刻羞愧地跟民眾道歉，還大喇喇的把立法院當行動辦公室，行政院發言人室已經成為網軍上游，製作圖卡後，傳給親綠網紅、粉專、民代散播，根本就是產業鏈，直呼「蘇貞昌不只是行政院長，還是網軍頭，這比不召開食安會報、治安會報還更嚴重。」

林奕華痛批，蘇貞昌沒資格當民主國家的行政院院長，踐踏公務體系，當成自己家，「還是蘇貞昌你真的要選總統？把行政院變成總統競選辦公室嗎？」要求蘇貞昌應下台、道歉。

李德維表示，蘇貞昌已經無法無天、恬不知恥，行政院長、辦公室幕僚坐領高薪，用公家資源打擊政敵，「蘇貞昌是國庫通黨庫、國庫通內褲」，他強調，今天不是下台可以解決的問題，另外，這件事情監察院、司法院怎麼看？領納稅人的錢卻在做骯髒的事，這是民主之恥、台灣之恥。

洪孟楷痛批，蘇貞昌昨天承認沒開治安會報是他下的令，那幕僚做梗圖攻擊媒體、攻擊在野黨又是誰下的令？ 匿名製作梗圖，遮遮掩掩做這種見不得人的事，就是典型的網軍手法，被抓包後發言人還聲稱只是在「資料收集」，他呼籲，在行政院沒說清楚之前，立法院所有在野黨團都應罷審行政院預算，包括人事費用、業務費用，立法院不要干自淪為立法局，也呼籲其他在野黨團支持。