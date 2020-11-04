川普慘丟「鐵票」亞利桑那州！　福斯：「拉丁裔選民」成變天關鍵

▲川普2016年拿下亞利桑那州，如今選情卻失利。圖為川普前往該州造勢。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國總統大選陷入膠著，在多個關鍵戰場中，亞利桑那州一向被視為「共和黨鐵票區」，2016年也由川普勝出，如今卻變天。《福斯新聞》根據民意調查分析，川普落敗的原因就是人口眾多的拉丁裔選民。

芝加哥大學「全國意見研究中心」（NORC）是全美最大獨立社會研究機構之一，其選前調查指出，亞利桑那州30％選民是老年人，占有極大比例，且其中許多人受到新冠肺炎疫情所苦。儘管如此，該州支持2黨的年長選民皆為49％，大致各占一半。

▲亞利桑那州的川普支持者前往造勢會場支持。（圖／路透）



NORC進一步指出，亞利桑那州另個日益壯大的族群即拉丁裔選民，他們不成比例地受到疫情影響，如今壓倒性支持民主黨。數據顯示，該州高達61%拉丁裔選民支持拜登，僅37％宣稱將投給川普。

此外，調查也發現，亞利桑那州大約49%選民認為疫情「根本沒有」獲得控制，29%認為疫情獲得「某種程度」的掌控，另外22％認為疫情「大致或完全」受控。另外，該州高達48％選民認為，拜登「更有能力處理新冠肺炎疫情」。

《福斯新聞》指出，亞利桑那州的拉丁裔選民因疫情而改挺民主黨，但全美老年人口最多、同樣飽受疫情影響的佛州卻沒有發生類似情況，仍由川普拿下。

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