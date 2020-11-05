李艷秋列美選10體悟！台灣技術輸出成功　網友：諷刺又到位

▲川普、拜登。（合成圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

美國總統川普以214張選舉人票暫時落後民主黨候選人拜登，競選團隊表示要向賓州與密西根州提起訴訟，並要求停止計票。賓州民主黨籍州長沃爾夫批評，川普總統的團隊企圖顛覆民主進程簡直可恥。對此，資深媒體人李艷秋列出美國大選的10個體悟，不少網友都說很像台灣、諷刺又到味。

李艷秋列出美選10個體悟，包括一、民調崩解，再不找出新的方式，就是「冥吊」了；二、白開水不敵烈酒，寧可喝醉，也好過乏味，沒有個性的候選人，一邊涼快；三、選舉不是選好人好事代表，人格高不高尚不重要；四、用媒體製造假消息影響他國選舉，是門好生意；五、執政者動用國家機器、國家資源鞏固政權，天下無敵。

六、當家一定要鬧事，支持者才覺得當初沒白投你一票；七、仇恨動員成本低、效益高，「我們都是一家人」路線落伍了；八、選舉不再是嘉年華，選民怒氣沖天，一點就燃；九、愚蠢是會重複的，選民不會在選舉中得到教訓；十、美國選舉栽贓抹黑奧步，台灣技術輸出成功，成為全球民主典範。

貼文一出，網友紛紛留言「這十條在台灣不都常常上演嗎？很有既視感」、「真的非常偑服妳的関點！太棒了！幽默、諷刺、又到位！台灣太需要妳這樣的評論了」、「李姐的理解完全到位了，還好台灣還有智者」、「第10點果然能大聲的說we can help」、「原來先前美國官員相繼來台灣，是來考察學習選舉奧步的」、「第十條絕對是事實！」、「台式民主輸出成功，台灣之光」。