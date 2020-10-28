國民黨青年團堅定參加同志遊行　「我們先報名才向江啟臣報備的」





▲國民黨青年團發聲明，宣示堅持出席2020同志遊行。（圖／青年團提供）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨青年團28日發聲明表示，他報名參與2020台灣同志遊行，乃以青年團為主體所做出的決定，並非由任何上級所授意，亦未曾聲稱代表國民黨，實際狀況是在完成報名手續後，方向江啟臣主席報備。

青年團表示，這段時間雖然受到黨內不同意見的批評，但國民黨青年團仍如期於本週六共同參與2020台灣同志遊行，而配合遊行主軸「成人之美」，將以「天暗總會光，共好同齊行」為標語，象徵同志人權在眾多前輩的多年努力下終於迎來曙光。

青年團表示，於同婚合法化後如何進一步真正落實性別友善與平等尊重的共好社會，則是現階段應努力的目標，而這項任務唯有大家不分政治立場同齊行，透過交流溝通消除不必要的對立，使有相同理念者能夠一起合作，才能凝聚足夠力量實現你我的美好理想。

青年團聲明中提及，這是第2度以團體名義參與遊行，距離上次已過3年，期間同婚專法通過，青年團成員亦曾於中常會門外聲援在關鍵條文投下同意票的7位本黨立法委員。今年將再度走入群眾，宣示青年團對於婚姻平權價值的堅持。

青年團指出，也許如同過去般，不一定能獲得黨內、部分支持者及黨外長期支持同婚朋友的諒解，但青年團依然會繼續投入，選擇直面遊行民眾的意見，聽取更多不同的聲音，以匯聚為青年團在黨內和社會持續推動本議題的能量。

青年團表示，國民黨在外界眼光裡普遍帶有反同的標記，然而黨內仍有不少同仁長期為婚姻平權發聲，甚至走在前峰。前總統馬英九於其台北市長任內協力辦理了華人世界中首場同志遊行，更推動台北市成為同志友善城市。

青年團表示，歷任青年團長透過於中常會提案、率團走入人群、捍衛敢於發聲的民代等方式，持續為黨的議題論述注入多元聲音。而在去年的同婚專法表決中，雖面臨黨內主流意見的龐大壓力，但仍有7位黨籍委員為基於價值認同投下贊成票。因此，青年團邀請曾為同婚發聲的立委、歷任青年團長一同行腳，也象徵著青年團將持續傳承議題理念，落實性別友善與平等的目標。

青年團表示，中華民國憲法以追求平等、博愛為重要核心價值，國父孫中山則曾訓詞提到「為民前鋒」，是以對於社會發展與時俱進的人權，我們不能不做思想與價值的激盪論辯，必須勇於為社會大眾謀求福祉，如此方能促使他們更接近大同世界。

青年團指出，國民黨先烈林覺民先生直至今日仍深深震撼我輩青年的「助天下人愛其所愛」的大愛精神，青年團並沒有忘記，也希望我們的持續參與能讓意識形態不同的你我，在婚姻平權、性別友善上攜手前進，為國家未來帶來更多光明。