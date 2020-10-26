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首屆「亞洲彩虹騎行」騎乘130公里在台完成！2022挑戰環島910公里

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▲▼台灣完成首屆「亞洲彩虹騎行」。（圖／亞洲彩虹騎行）

▲台灣完成首屆「亞洲彩虹騎行」。（圖／亞洲彩虹騎行）

記者林育綾／綜合報導

為平權而騎的第一屆「亞洲彩虹騎行」在台灣完成，共計2天1夜騎乘130公里！如今在亞洲仍有超過20個國家，將同性性關係入刑，而台灣在2019年合法化了同性婚姻，成為亞洲同志權益的重要指標，而我國同時也是重要的自行車聖地、相關產業重鎮，因此特別結合兩者，預計2021年擴大舉辦，2022年將完成910公里的環島騎行。

▲▼台灣完成首屆「亞洲彩虹騎行」。（圖／亞洲彩虹騎行）

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▲此次騎行在10/24至25日2天完成，首日上午在台北西門紅樓集合。（圖／亞洲彩虹騎行）

此次騎行在10/24至25日2天完成，首日上午在台北西門紅樓集合前往福隆，當晚下塌金山區的溫泉飯店，並觀賞由台灣同志運動會製作的影片，25日啟程回到台北，並於西門町的牡丹酒吧舉辦結業派對，整趟活動2天1夜騎乘距離長達130公里。

亞洲彩虹騎行共同創辦人Lisa Dazols表示，今年初她在台灣騎車環島時，想起了過去在美國加州參與的為愛滋而騎的公益活動AIDS/Lifecycle，該活動每年都能吸引千名支持平權的參與者。Lisa說，台灣是世界級的自行車聖地，也是亞洲地區對同志最友善的地方，所以他希望結合兩者，讓更多人可以一起為愛與自由努力。
 
共同主辦人Eve Teo表示，因為台灣成功的防疫，才讓今年的活動能夠順利舉行，非常幸運可以成為今年少數能夠舉辦的自行車及同志驕傲月活動。

▲▼台灣完成首屆「亞洲彩虹騎行」。（圖／亞洲彩虹騎行）

▲▼台灣完成首屆「亞洲彩虹騎行」。（圖／亞洲彩虹騎行）

▲▼台灣完成首屆「亞洲彩虹騎行」。（圖／亞洲彩虹騎行）

而參與者Jay Lin表示，這個活動讓他很感動，人們參與時可以享受騎車，也能被鼓舞，參與的人很多元，有同志、有支持同志的朋友，有台灣人也有外國人，雖然對一些人來說騎車是個挑戰，但因為有很多人一起參與，反而會感覺到很大的動力。

▲▼台灣完成首屆「亞洲彩虹騎行」。（圖／亞洲彩虹騎行）

▲▼參與的人很多元，有同志、有支持同志的朋友，有台灣人也有外國人。（圖／亞洲彩虹騎行）

▲▼台灣完成首屆「亞洲彩虹騎行」。（圖／亞洲彩虹騎行）
 
在美國加州的為愛滋而騎的公益活動AIDS/Lifecycle 主席Tracy Evans表示，非常高興能協助台灣舉辦這個活動，相信很多外國朋友很希望可以親自到台灣參與，也期待未來可以旅行時能參加，因為這樣的活動是要把人們團結在一起，推廣愛與希望。
 
此次「亞洲彩虹騎行」活動由「樂騎台灣」承辦，獲得吉立亞醫藥、Adapted Energy及光計劃紅樓的贊助，吉立亞醫藥致力於串連LGBT社群共同為平權努力，過去也是美國加州AIDS/Lifecycle重要的贊助者。活動收益將捐給彩虹平權大平台、紅絲帶基金會、及同志諮詢熱線。
 
主辦單位也在台北舉辦了每月一次的「以車會友」活動給新手，希望未來能每年固定舉辦，明年預計將活動延長到4天，目標是2022年可以完成8天共910公里的環島活動。

而今年台灣同志遊行將於10月31日舉行，起點及終點皆在「台北市政府廣場」，當天11:30 「彩虹市集」正式營運，13:00舞台節目活動開始，14:00 遊行隊伍出發，預計16:20舞台節目活動開始 ，整體活動計劃在18:40結束。

10/31台灣同志遊行 

北路線：台北市政府廣場 → 仁愛路 → 敦化南路 → 忠孝東路 → 逸仙路 → 台北市政府廣場

南路線：台北市政府廣場 → 仁愛路→ 光復南路 → 信義路→ 敦化南路 → 仁愛路 → 台北市政府廣場

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