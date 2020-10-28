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國民黨錯用「七色彩虹」挺同　民進黨批：反正年輕人不期待藍營

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▲范綱皓糾正國民黨青年團，代表同志的彩虹只有六色。（圖／翻攝自Facebook／范綱皓 Kanghao）

▲范綱皓批評國民黨青年團，代表同志的彩虹只有六色。（圖／翻攝自Facebook／范綱皓 Kanghao）

記者蘇晏男／台北報導

第18屆台灣同志遊行31日登場，除民進黨表態參加外，國民黨青年團28日下午也證實會如期參加。然而，針對國民黨主席江啟臣日前是否支持黨內青年團參加的反覆立場，以及藍營錯把代表同志族群的六色彩虹誤植成「七色」，民進黨網路社群中心主任范綱皓批評，在同志友善這一題，反正年輕人本來就對國民黨沒有期待。

日前在民進黨宣布以中央黨部名義，組隊參加今年同志遊行後，國民黨青年團也表態報名代表參加，且已獲江啟臣同意。不過消息一出，疑似引發國民黨中常委不滿，江啟臣事後又改口表示未支持黨的身分參加。

不過，國民黨青年團28日下午在臉書發文強調將如期參與2020台灣同志遊行，並解釋，國民黨青年團本次報名參與，是以青年團為主體所做出的決定，並非由任何上級所授意，亦未曾聲稱代表國民黨，且實際狀況是在完成報名手續後，才向江啟臣報備。

國民黨青年團也透露，為配合遊行主軸「成人之美」，他們將以「天暗總會光，共好同齊行」為標語，象徵同志人權在眾多前輩的多年努力下終於迎來曙光。再者，於同婚合法化後如何進一步真正落實性別友善與平等尊重的共好社會，則是現階段應努力的目標，而這項任務唯有大家不分政治立場同齊行，透過交流溝通消除不必要的對立，使有相同理念者能夠一起合作，才能凝聚足夠力量實現你我的美好理想。

然而，在國民黨青年團參加的消息一出，其附上的「七色彩虹圖」再掀起批評聲浪。「代表同志族群的彩虹，是六色彩虹，不是七色。」范綱皓在臉書批評，上次前新北市長朱立倫參選總統蹭同志時，就曾經用成七色彩虹，被同志團體罵爆，結果過了幾年，國民黨還是一點長進也沒有，依然用錯。

范綱皓認為，各政黨都來參加、關心台灣同志遊行，熱熱鬧鬧，沒什麼不好，只是要參加就光明正大參加，不要躲躲藏藏、反反覆覆，一下說江啟臣同意，一下江啟臣又因為黨內大老反彈，又說他不同意，「要發文就認真仔細發文，不要蹭來蹭去又蹭錯」。

范綱皓批評，做好功課再發文，是很基本的事情吧？國民黨沒有必要蹭流量蹭成這個樣子。在同志友善這一題上，國民黨沒有發文，「年輕人也不會怪你們，反正年輕人本來就對你們沒有期待」。

▲國民黨青年團原本使用的「七色彩虹」。（圖／青年團提供）

▲國民黨青年團原本使用的「七色彩虹」。（圖／青年團提供）

▲國民黨青年團重新上傳的「六色彩虹」。（圖／翻攝自Facebook／國民黨青年團）

▲國民黨青年團重新上傳的「六色彩虹」。（圖／翻攝自Facebook／國民黨青年團）

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