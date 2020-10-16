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性別友善企業+1！微軟、foodpanda、Tinder等加入同志大遊行

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▲▼第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲今年第18屆台灣同志遊行將於10/31舉行。（資料圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

儘管去年同婚通過，但台灣社會仍未完全接納「LGBTIQA+族群」，尤其在每人每日相處時間最長的職場環境，許多同志仍難以出櫃。今年第18屆台灣同志遊行將於10/31舉行，呼籲更多企業加入「性別友善團隊」，而台灣吉立亞醫藥連續2年攜手員工參加遊行，也打造性別友善職場；此外還有微軟、百健、foodpanda、Tinder等企業也將加入遊行行列！

今年台灣同志遊行由「台灣彩虹公民行動協會」主辦，他們提到，雖然台灣成為全亞洲唯一同婚合法的國家，但台灣社會仍未完全接納LGBTIQA+族群，尤其在每日時間最長的職場環境中，許多同志仍無法自在出櫃，更難以請婚假或攜伴參與公司活動。

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▲▼第18屆台灣同志遊行。（圖／第18屆台灣同志遊行）

▲第18屆台灣同志遊行以「成人之美」為主題。（圖／第18屆台灣同志遊行）

在社會面臨性別平權、同婚等議題時，當時已有企業表態支持，除了參與遊行表達支持人權立場外，也有部份企業在公司內部舉辦各式講座，甚至與夥伴的業務往來中落實平權價值。據統計，去年同婚法案通過後的首次台灣同志遊行，就有逾30間本土及跨國企業一起走上街頭共襄盛舉，顯見民間企業支持的力量，已逐漸影響社會氛圍。

台灣吉立亞醫藥(Gilead)打造「LGBTIQA+性別友善職場」，讓員工自在發揮所長。總經理彭國書表示，去除歧見、打造更健康的社會是吉立亞醫藥努力的目標，今年10月更成立了在亞洲市場中的第一個「彩虹驕傲同盟」，也持續支持同志大遊行、推出「異同解碼，讓愛真實」系列活動，促進性別友善社會。
 
而台灣百健相信多元化與包容性是企業的根基，除了落實企業職場多元性與包容性，今年更與員工和其家人、醫藥產業的朋友們一同參與遊行，更設計創意遊行花車，以「神經元」為設計理念，加入「彩虹元素」，呈現神經科學專家主題的特色花車，活動現場更準備了百健全球同仁對LGBT活動支持的影片。

▲▼第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲去年同婚法案通過後的首次台灣同志遊行，就有逾30間本土及跨國企業一起走上街頭共襄盛舉。（圖／記者李毓康攝）
 
微軟也表示，一向珍視多元化、包容、尊重、平等，並在公司和業務往來中持續維護這些價值。該公司更透過產品、服務，或在工作互動中，讓民眾感受到微軟的多元與包容精神。強調持續秉持開放態度，不僅尊重差異，更擁抱差異，讓台灣社會對於LGBTIQA+族群的有更多的認同與包容。他們相信，當社會拋開分歧，尋求共同的力量時，企業與社會將會無比強大。
 
而全球最多人使用的交友軟體Tinder®，今年在台推出了多元性向選擇功能，也將參與台灣年度彩虹盛事，遊行當天除推出「你買我捐」VIP優惠限定方案，所得將捐給台灣同志諮詢熱線協會外，同時也攜手台灣酷兒藝術家余政達，打造愛神廟花車派對，並邀請知名DJ、變裝皇后化身愛神下凡。 

foodpanda也表示，致力尊重多元化與平等共融，當德國母公司Delivery Hero 以「Love Wins」美意在世界各地支持平權，foodpanda也以「外送幸福」的初衷在台北為愛發聲，連續年號召各地員工及外送夥伴加入Deliver Love的行列參與遊行，並推出指定餐廳滿額享 69 折優惠、共同捐款等線上活動，期望透過平台力量一起推動更多元且包容的美好精神。
 
台灣同志遊行邁入第18年之際，今年以「成人之美」為主題，希望能將「成人之美」的意涵，延伸為尊重與理解在社會上所有與自己不同的群體外，同時也強調「生而為人的美好」，每個人都應該以自己最自在的方式而活。

＊《ETtoday新聞雲》名詞小教室：LGBTIQA+，泛指多元性別及性向認同者，取其字母首位縮寫。包括女同性戀（lesbian）、男同性戀（gay）, 雙性戀（bisexual）、跨性別者（transgender）、雙性人（intersex）、酷兒（queer）、疑性戀者（questioning）、無性戀者（asexual）。

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