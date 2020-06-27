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柯文哲坦言同婚公投「投廢票」　范雲酸：與其主權價值「前後不一」非常相像

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▲▼柯文哲議會專案報告。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲26日晚間在臉書坦言，2018年平權公投時投「廢票」，並解釋「價值」與「人權」議題，不該用投票拼輸贏，應有更佳的方式解決衝突，而非擴大衝突。對此，民進黨立委范雲27日表示，柯文哲在主權價值上的「前後不一」，和他在同志平權價值上的「前後不一」非常相像，要和柯文哲談價值，就像要和他談公開透明一樣，都是緣木求魚。

「高雄同志大遊行」將於27日參與由國際組織InterPride（世界同志遊行）舉辦的「全球驕傲」（Global Pride）線上全球同志大遊行，然而邀請了曾自爆在同婚議題上投廢票的柯文哲，引發網友質疑。對此，柯文哲26日晚間回應，自己投廢票是因為基本人權、普世價值不該採多數決。

對此，范雲27日表示，柯文哲在同婚公投投廢票，真正的問題不只是口頭上前後不一，「性平會有護家盟才是柯市長的人權表態」，性平火車頭開倒車就從柯文哲開始。

▲民進黨立委范雲。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委范雲。（圖／記者林敬旻攝）

范雲認為，應該先弄清楚柯文哲的基本立場。首先，無論人權能不能公投，請問柯文哲對於婚姻平權「到底支不支持」，因為這是基本人權立場的問題。但是，從柯文哲三次針對同志能否合法成家的表態，完全看不出柯文哲對於人權基本題，究竟是支持還是反對。

范雲提到，有關柯粉護航釋憲案是台北市政府提出的，台北市政府也做了彩虹地景等，但其實台北市政府在台灣性別平等的歷史上，本來就一直是超前領先的，在前總統陳水扁擔任台北市長時期是如此，前總統馬英九擔任台北市長時也是如此。

范雲指出，台灣第一個政府層級的婦女權益促進會（後更名為台北市女性權益促進委員會），就是陳水扁在台北市政府成立的，陳水扁還是第一個開放市長公館給同志團體辦活動的首長，馬英九也在市長任內提出預算，舉辦「台北同玩節」。此外，在婦女與同志團體合力推動下，台北市政府也是第一個有「性別平等辦公室」的地方政府，因此台北市政府可以說是全台地方政府中，最友善性別的公務體系與文化。

不過范雲批評，台北市政府這個在性別平權上的光榮歷史，已經被柯文哲打破，台北市教育局自2017年3月31日開始的第6屆第5次性平會，就自行決定把「不是委員」的國中、高中、高職家長聯合會列為每次「開會通知單」的「固定出席者 」，更讓護航反同大將的下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩與會，對於性別團體的不斷抗議，柯市府更是充耳不聞。

范雲表示，過去的歷任台北市長，包括陳水扁、馬英九與郝龍斌，無論個人對婦女權益或同志平權，願意付出到什麼程度，都沒有人公然讓反同人士進入原本應該守護性別平等的相關委員會。這個在行動上倒退反挫的立場，柯文哲不但沒有阻止，還公然護航。

范雲認為，柯文哲利用行政權力讓台北市政府在性別平權上倒退，但得到了保守團體的認可、支持後，卻還想要用口頭上的進步價值，企圖欺騙那些心中仍有進步價值的選民。

范雲痛批，柯文哲在主權價值上的「前後不一」，和他在同志平權價值上的「前後不一」非常相像，要和柯文哲談價值，就像要和他談公開透明一樣，都是緣木求魚。

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