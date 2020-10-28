影／地方堅持「美豬零檢出」　陳吉仲：在很多國家是不可能的

記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（ 28 日）繼續審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」農委會主委陳吉仲會前被問美豬進口到台灣零檢出等食品安全問題表示，要做到零檢出在世界很多國家是不可能的。

▲陳吉仲表示，要做到零檢出是不可能的。（圖／記者屠惠剛攝）



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陳吉仲說，地方政府和中央只有一個目的，把食品安全做到最好，針對萊克多巴胺到底要不要零檢出，「我想只要有人類，有化學物質，要做到零檢出，在很多世界國家是不可能的」，現在重點是怎樣確保食品安全，萊克多巴胺已經過許多完整風險評估，跟通過的安全容許量訂定。

陳吉仲說，若消費者還是有疑慮，期待中央、地方政府將在明年將清楚標示做好，把整個市場上品質，以及資訊公開透明正確，讓消費者多一個選擇，是現在最重要的工作，國產豬標章11月1日將接受申請。

媒體問是否有掌握那些縣市有要訂定條例跟中央抵觸？因有些縣市還是堅持零檢出，陳吉仲回應，這部分要請行政院回應。另外，台北市副市長黃珊珊提到，中央若不管控源頭將聯合其他地方政府跟廠商做履歷控管？陳吉仲說，這部分很樂意跟所有地方政府，針對所有豬肉跟加工品溯源做所有管理，讓所有消費者清楚知道每一塊豬肉或加工品，不管販售場所或餐飲場所都可以清楚確定到底來源國是哪裡。

陳吉仲強調，很樂意協助衛福部跟地方政府，農委會由下而上，農民端到消費端有88%可以溯源，消費者拿手機就可以掃描是否為國產豬，至於12%會完整進快加入溯源，另外，邊境進口豬肉溯源管制已把相關通路給衛福部，作為未來進口豬肉包括其他豬雜碎的食安管理。

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