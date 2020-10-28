地方自治條例美豬零檢出抵觸中央　衛福部：明年直接宣布無效

▲薛瑞元表示，明年美豬開放就會宣布地方訂定自治條例無效 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

美豬明年一月就開放，部分地方政府堅持「零檢出」訂出自治條例，只是行政院日前公文表示零檢出罰則抵觸了中央法規，要檢討修正。衛福部政務次長薛瑞元今（28日）表示，開放後自治條例直接宣布無效。

立法院經濟委員會今繼續審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」民進黨立委陳亭妃說，有些縣市訂定自治條例，但現在有安全容許量，且之前就有訂定零檢出，現在要求針對自治條例檢討，之後程序要怎麼走？各縣市還是繼續堅持並修法又會怎麼做？

[廣告]請繼續往下閱讀...

薛瑞元說，目前訂定零檢出是有效的，但明年1月1日後就會牴觸母法，會直接宣布無效，用公告方式，因為殘留容許量是依食安法由中央訂定，地方規定若跟中央不符就要檢討，否則會讓人民無所適從。

其他人也看了...

地方堅持「美豬零檢出」 陳吉仲：在很多國家是不可能的

繼觀光發展基金見底後 民航基金48年來首度要「舉債300億」

國美館長「第一人選」原因曝！梁永斐接任：這是我的使命

國美館爭議調查出爐！百萬沙發「一切合法」、前館長夫人干政細節曝

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來