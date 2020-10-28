國美館爭議調查出爐！百萬沙發「一切合法」、前館長夫人干政細節曝

▲「國立台灣美術館」爭議事件，相關調查結果已出爐。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者林育綾／台北報導

國立台灣美術館先前遭爆「館長夫人干政」，提到前館長林志明的夫人彭安安頻繁干涉館務，包括花費超過百萬購買沙發等，引發各界爭議，文化部也啟動政風處調查，並在12日表示結果將於兩週出爐。今（28）日立委萬美玲質詢此事，文化部長李永得也表示調查已有結果，外界關心的「採購百萬沙發」一事程序都合法；不過宿舍整修方面，彭安安確實有介入及干預。

立法院今（28）日召開教育及文化委員會，邀請文化部長李永得等人備詢。其中立委萬美玲提到，先前文化部啟動政風處調查，也允諾調查結果將於兩週出爐，而現在已經兩週了，調查結果到底如何？

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文化部長李永得回應，調查結果已經出爐，雖然報告無法直接對外公開，但他表示，關於外界關心的「採購百萬沙發」一事，確實有按照採購法執行，也沒有干預的情況發生。不過關於「楊三郎畫作修復案」，雖然合法進行，但行政上前館長林志明確實有瑕疵不當之處，這部分會要求國美館檢討；另外在「宿舍整修」方面，前館長夫人彭安安確實有直接的介入，這方面確實有不當管理之處。

▲民進黨立委黃國書團隊先前秀出LINE對話截圖，顯示彭安安疑似干預國美館宿舍整修。（圖／記者林育綾翻攝）

萬美玲也提到，林志明自請借調期滿，在10月26日卸任國美館館長一職後，如今由梁永斐接任，而之前國美館為了爭議事件，曾發生館內「找尋吹哨者」的情況，期望梁永斐接任後，能將追討吹哨者的陰影去除，而梁也承諾會帶給國美館新氣象。

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