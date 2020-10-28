國美館長「第一人選」原因曝！梁永斐接任：這是我的使命

▲原國父紀念館館長梁永斐，接任國美館館長一職。（圖／文化部提供）



記者林育綾／台北報導

文化部日前公布，國立臺灣美術館館長一職，由現任國父紀念館館長梁永斐接任，今（28）日文化部長李永得也表示，梁永斐是該職的「第一人選」，主因是具有行政方面協調管理能力，過去表現也不差，且對於典藏及美術教育、畫家都能提供最好的服務。梁永斐也坦承街該職「誠惶誠恐」，但表示，「藝術家就是要為藝術家服務，這是我的使命。」

國立臺灣美術館爆發「館長夫人干政」等爭議事件後，原館長林志明自請借調期滿，不再續任，於10月26日卸任國美館館長一職。而文化部也在26日當天宣布新人事安排，國立臺灣美術館館長一職，由現任國父紀念館館長梁永斐接任；國父紀念館館長遺缺，則由現任國立傳統藝術中心副主任王蘭生接任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今（28）日立法院召開教育及文化委員會，邀請文化部長李永得及各館長備詢，媒體也在會前詢問為何國美館館長選梁永斐接任？李永得表示，梁永斐在行政、協調管理等方面都有能力與專長，過去表現也都不差，因此是「第一人選」，而他也看好梁接任後，對國美館傳承與教育、典藏藝術及畫家，都能提供最好的服務，可以把典藏進一步推廣到全世界。

梁永斐也表示，非常感謝部長的提拔，接任國美館長一職可說是「誠惶誠恐」，但會以正能量打造「好心情、好工作、好團隊」，達到共好的工作環境，並配合部長對文化政策的三感「歷史感、價值感、國際感」，再加上創造力，未來國美館也將會跟地方藝文團體、民意代表、企業、學校等進行策略聯盟，引進外部資源，讓大家都能走進國美館，讓國美館活化。

梁永斐也說，「越在地化，就能越國際化」，如果館所無法跟在地連結，是不能團結的。因此台中距離台北雖有一段距離，自己也是第一次離開台北，但為了台灣文化的未來，就決定前往打拼了，並說「藝術家就是要為藝術家服務，這是我的使命。」

其他人也看了...

地方堅持「美豬零檢出」 陳吉仲：在很多國家是不可能的



繼觀光發展基金見底後 民航基金48年來首度要「舉債300億」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來