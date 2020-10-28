母買15兩娶某本黃金...來不及告知驟逝！藏書桌18年被清潔隊員找到

記者林悅／台南報導

台南市環保局白河區清潔隊曾姓隊員，10月27日受理清運民眾破舊傢具時，突然從損壞書桌內掉落一袋黃金，急忙送至白河警分局白河派出所報案，經警方抽絲剝繭、逐一過濾聯絡，終於將該筆失蹤已18年、市價近百萬元黃金金飾，通知所有權人到場確認領回。

▲台南市環保局白河區清潔隊曾姓隊員，清運民眾破舊傢具時，發現一袋近百萬元黃金金飾，經白河分局警方積極過濾聯絡，終於將該筆失蹤已18年，百萬黃金歸還所有權人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河區清潔隊曾姓隊員27日下午4時許受民眾所託，前往白河區仙草里之民宅清運老舊破損書桌。在曾員將書桌運載至回收場內，搬運過程書桌跌掉地上，從抽屜夾層掉落1袋塑膠袋，內裝有多只黃金飾盒。

曾員立即反映並即送至白河派出所報案，經員警聯繫丟棄書桌之民眾，始得知該處係他向人承租，並稱老舊書桌為屋主所有。警方接續經多方聯絡，始與屋主張先生取得聯繫，並到場確認該批黃金係其母親生前所購買，後因母親2002年間突然去世，黃金已經尋找18年未果。

張先生表示，該批黃金是2002年間其娶妻前，母親告訴其黃金已經備妥，因母親突然去世，未告知黃金存放處，其多年來已翻遍老家無數次均無發現，直至今日突然接獲警察機關聯絡，一開始還懷疑是詐騙手法，直到派出所才知道老母親所留下之黃金終於尋獲。經與白河所所長陳永旺、拾獲人曾先生共同清點及確認數量，經初步秤重達570公克（約15.46兩），市值約計百萬。對於清潔隊員曾先生之拾金不昧及警方之積極協助，再三稱謝不已。

白河警方對於這件現代版的「拾金不昧案」，也相當慎重的依照「警察機關辦理拾得遺失物作業規定」詳實受理、確認數量、釐清受領權人等事宜，全案也在張先生捧著老母親的黃金，再三對著警察及清潔隊員的稱謝聲中，白河警圓滿將百萬黃金金飾安全送還失主。

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