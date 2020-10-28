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借錢時代開始！繼觀光基金見底後　民航基金也首度「舉債300億」

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▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠肺炎疫情未見降溫，桃園機場持續加強邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，機場出入境旅客幾乎歸零，導致交通部觀光局觀光發展基金幾乎見底，要舉債60億外。另外，為了取得桃園機場北側土地來做第三跑道園區，民航局民航作業基金也透支，財政部今年年中已同意民航局舉債300億，是民航作業基金成立48年來首度舉債。

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲交通部長林佳龍出席立法院交委會預算審查。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院交通委員會今（28）日審查110年度中央政府總預算案關於交通部民用航空局、民航事業作業基金、桃園國際機場營業預算。民航局長林國顯表示，為了取得桃園機場北側土地來做第三跑道園區，明年會做舉債，財政部今年年中也已同意民航局舉債300億。

事實上，民航局舉債主要是因桃園航空城11月9日已公告徵收，由於即將開發，民航作業基金因此透支300億。不過，受到新冠肺炎疫情影響，今年桃機旅客銳減，原先2020年預估旅客人數可到4908萬，但目前1-9月實際只有716萬人，導致預估收入125億4696萬銳減，實際僅收7億3936萬，恐短收100億元。

除了民航發展基金將舉債之外，今明兩年的觀光發展基金收入恐只有16到35億，較原定目標減收93到112億元，為了觀光發展需求，已爭取國庫撥補與舉債方式籌措，這也將是21年來首度舉債。

交通部長林佳龍表示，觀光發展基金已尋求行政院支持撥補，主要因為之前振興紓困特別預算，有部分都用到觀光基金，也在規劃舉債約60億，觀光局已經在做評估，但要等行政院召開會議。

▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲來台旅客雪崩式減少，仰賴機場服務費為收入的觀光發展基金幾乎見底。（圖／記者李毓康攝）

觀光局近年來不斷推出國旅補助，盼能達到觀光「淡季不淡」的目標，補助經費多由觀光發展基金支付，而基金收入來源為旅客離境繳交的機場服務費500元，其中250元為觀光發展基金，250元屬於機場公司所得，每年出入境旅客人數極多，因此過往基金收入都相當可觀。

觀光發展基金除用於觀光軟硬體建設外，近年來也使用於國旅補助計畫，從一年費用支出約60億元逐漸增加，今年遇上疫情肆虐，雖然收入歸零，但補助需求仍在，還以基金支付紓困、振興、補助等計畫，預計今年底基金餘額不到8000萬元。

▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲來台旅客雪崩式減少，仰賴機場服務費為收入的觀光發展基金幾乎見底。（圖／記者李毓康攝）

觀光局表示，觀光發展基金由機場服務費收入50％挹注，不足部分由國庫撥補，104年度始由絀轉餘，累積賸餘逐年穩定成長。然而今年受到疫情衝擊，來台旅客與國人旅遊人次呈現雪崩式下滑，出境人數銳減，亦便以機場服務費為主要財源觀光發展基金面臨短收困境。

觀光局表示，去年觀光發展基金收入達67億元，預計今年僅剩9到10億元，減收57至58億，明年原定收入61億元，受疫情影響將下修為7至25億元，減收36至54億元。

觀光局指出，考量觀光發展需有穩定且充裕之財源，將爭取「國庫撥補及舉債方式」籌措，並朝開源節流，以利觀光業務之進行，與促進本基金永續經營。從觀光發展基金1999年推行至今，這將是21年來首度舉債。

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