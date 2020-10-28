民眾黨「標萊豬」連署20天湊不到5千人　今晚上街力拚達標

▲民眾黨發起標萊豬連署。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

美豬牛明年將開放進口，台灣民眾黨8日發起「標萊豬、護食安」公民連署，希望推動萊豬標示能夠更明確等3訴求。如今20天過去，至今已有近3600人連署，距離目標5000人連署，還差1400多人。

民眾黨28日晚間舉行「標萊豬、護食安」公民連署宣傳活動，盼增加民眾支持。秘書長謝立功、立委邱臣遠、發言人楊寶楨、公關長吳怡萱等人也將赴寧夏夜市宣傳，除說明黨內嚴審萊豬立場，也力拚連署儘速達標。

事實上，這項連署只要超過5000人以上，政府權責單位就必須正面回應，但民眾黨離目標還差1400多人。民眾黨表示，透過政府公共政策網路參與平台，希望能夠匯聚民意，讓政府知道民眾對於食安議題確實非常在乎，也希望透過匯聚公民的力量，讓民進黨能找回過去以民為本的初心，不要以犧牲國人健康來換取政黨利益。

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