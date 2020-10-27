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搭上《鬼滅》熱潮！林楚茵Cos彌豆子　自嘲「要把眼睛放大3倍」

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▲林楚茵、賴品妤cosplay《鬼滅之刃》角色。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

▲林楚茵、賴品妤cosplay《鬼滅之刃》角色。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

記者蘇晏男／台北報導

日本動漫《鬼滅之刃》的最新劇場版電影上映後風靡日本，10天票房就突破100億日圓，創下紀錄，且其熱度也延燒台灣。民進黨林楚茵27日晚間甚至在臉書分享她跟立委賴品妤cosplay動畫角色的照片，並直呼，「我也搭上這波鬼滅的熱潮」。

根據日媒報導，《鬼滅之刃》劇場版電影自16日上映後，短短10天票房就高達107億日圓（約新台幣30億元），擠下宮崎駿電影《神隱少女》蟬聯19年的日本票房紀錄，當年《神隱少女》可是花費25天才突破百億日圓。而第三名則是《哈利波特神秘的魔法石》，及新海誠《你的名字》，兩部皆是花28天破百億日圓。

隨著《鬼滅之刃》熱度持續升溫，劇中角色竈門炭治郎、禰豆子等更成為在萬聖節新的裝扮對象。林楚茵27日晚間在臉書上傳一張她與賴品妤cosplay《鬼滅之刃》角色的照片，並寫道，「沒想到，我也搭上這波鬼滅的熱潮」，感謝立院好夥伴賴品妤及即時影音串流平台的巧妙安排。

另外，扮演成彌豆子的林楚茵也自嘲，「彌豆子也太口愛惹，要Cos彌豆子可能需要把眼睛放大三倍」。

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