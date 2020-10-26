NCC聽證會／蔡衍明：我站出來捍衛中天新聞人的尊嚴！

記者徐政璿／台北報導

中天新聞台6年執照將在今年12月11日到期，國家通訊傳播委員會（NCC）為此進行史上第一次「換照聽證會」，旺旺集團創辦人蔡衍明親自出席。在聽證會尾聲，蔡衍明親上火線表示，今天很多人叫他不要來，但他個人認為，一定要來捍衛中天新聞人的尊嚴，跟生存的權利，不想回到2012年（中嘉案）那時候。

蔡衍明表示，中天經營的理念很簡單，就是真道、理性、真愛台灣，真愛台灣就是怎麼樣讓台灣人日子過更好，做一個台灣人就是追求過好日子。

對獄外界質疑控制新聞，蔡衍明笑說，「我中天喔，一年只去兩、三次你相不相信，去大門口拜拜」，去中國時報也去門口拜拜比較多，更不知道現在董事長是誰，而且他一年有一半時間不在國內。

中途主持人曾一度想打斷蔡衍明無界限發言，蔡衍明還說「讓我說一下，不然叫我來幹嘛」、「說到哪裡都說到忘記了」。

蔡衍明說，一直到最近，他才發現年輕人對他意見這麼多，「走出來讓年輕人了解我」；他也強調，「新聞很容易傷害人，這我知道」，但並非所有新聞都聽他的，「不然為什麼我要上Youtube？」

▼「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會。（圖／記者湯興漢攝）