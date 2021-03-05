花10元夾到禰豆子鑰匙圈！他嗨拆包裝秒怒「差異太大」：根本妖怪

▲原PO花10元夾中禰豆子鑰匙圈。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

日本漫畫《鬼滅之刃》自從推出後受到全球各地粉絲喜愛，也有許多周邊商品，讓粉絲可以收藏，一名男網友日前到娃娃機夾鬼滅的公仔，只花到10元就夾中禰豆子超萌公仔，很開心地打開包裝後，卻發現「實體與照片不符」讓他超失望覺得受騙，「禰豆子是鬼，可你這根本妖怪啊！」

男網友在臉書「爆廢1公社」發文，很幸運地用10元夾中禰豆子造型的鑰匙圈，結果一打開包裝，竟然跟照片完全不一樣，讓他超生氣，「可以接受有一點點不一樣，這未免也差異太大了吧」，最後乾脆直接把夾到的商品直接放在機台上，「打開來看簡直要氣死了」。

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▲▼原PO拆開後覺得被騙了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

只見照片中的鑰匙圈，禰豆子眼睫毛超粗，而且雙眼無神，跟圖片中魅惑的眼神完全不一樣，頭髮的右上方還有一塊粉紅色的不知名裝飾，原PO一看氣炸，「禰豆子是鬼，可你這根本妖怪啊！」

貼文一出後，許多網友也都看傻，「快來看謎之豆子」、「照片僅供參考」、「對不起，我笑了」、「真的鬼化了」、「不小心長壞了」、「10塊買的是外包裝，內容物是附贈的」、「被門板夾到的禰豆子」、「她剛起床，還沒有化妝而已」。還有夾到同商品的網友留言，「我老公也是10元夾到，結果我女兒看一眼不想去拿」。