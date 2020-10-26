蔡衍明稱「受屈辱」：中天要關都沒其他新聞台報耶

記者蕭羽耘／台北報導

中天新聞台6年執照將在今年12月11日到期，國家通訊傳播委員會（NCC）為此進行史上第一次「換照聽證會」，旺旺集團創辦人蔡衍明親自出席。蔡衍明在聽證會午休前道出心聲，中天要關這句話出來，結果沒其他電視台報耶？只有今天才有報，中天要關門這個新聞不大嗎？

蔡衍明說，在聽證會上不禮貌請多見諒，但要講一下自己感受，你說中天關台跟政治、思想沒關係？但外面大家都這麼講。中天要關這句話出來，結果沒其他電視台報耶？只有今天才有報，為什麼這樣子？中天要關門這個新聞不大嗎？連TVBS也沒報。

蔡衍明批評，台灣是一言堂嗎？而且旺旺要一下子洗刷10幾年來的冤望，會慢慢走出來、要慢慢講，真心希望台灣好。

他說，旺旺被汙衊那麼多，包含大陸中國旺旺，甚至還有大陸政府補貼30億人民幣；「全台灣大概我受到的屈辱最大，很多事情都沒有證據」，包含哪則新聞是假？他只希望作為兩岸溝通平台。

蔡衍明說，不管8、9年前你們怎麼看，這件事情很令人傷心，台灣年輕人對我那種看法，很多事慢慢講出來，只希望讓台灣人民追求過好日子，「我敢在Youtube發誓，舉頭三尺有神明」。他重申，有關補貼一事，自己已經講很清楚，其他台也沒有求證、也沒平衡報導，你們也沒罰他，可以這樣子污辱嗎？

▼「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會。（圖／記者湯興漢攝）





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