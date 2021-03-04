台籍作家第一人獲「日本藝術選獎」創紀錄！《鬼滅》作者也入列

▲台籍旅日作家李琴峰以《北極星灑落之夜》獲得「日本藝術選獎」文部科學大臣新人獎。（圖／聯合文學提供）

記者林育綾／綜合報導

台籍旅日作家李琴峰獲得今年「日本藝術選獎」文部科學大臣新人獎（文學部門），是台籍得獎者第一人，刷下紀錄，此外今年得獎者還有《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴、音樂家米津玄師、藝人鈴木杏⋯等。

「日本藝術選獎」主要表揚有優秀成果的藝術家或創作者，而過去得獎的文學家，台灣讀者較熟悉的包括吉本芭娜娜、平野啓一郎、川上未映子、柴崎友香等。今年得獎者還有《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴（媒體藝術部門）、音樂家米津玄師（大眾藝能部門）、藝人鈴木杏（演劇部門）⋯等人。

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▲今年得獎者還有《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴。（圖／Muse木棉花-TW提供）

而此次得獎的台籍作家李琴峰在2013年旅日，2017年以聯合文學出版之《獨舞》獲「群像新人文學獎」；2019年則以《倒數五秒月牙》雙入圍「芥川獎」及「野間文藝新人獎」，短短幾年內接連獲獎，如今又以非日語母語、台灣籍得獎第一人得到「日本藝術選獎」，再次創下紀錄。

李琴峰此次以《北極星灑落之夜》一作獲獎，評審對她作品點評提到：「位於新宿二丁目的酒吧，Polaris。李琴峰透過聚集在這間酒吧裡的人們，以『複數型』的型態寫出了強烈而深刻的愛的形式。我們今天對於所謂性少數族群，依舊常以『正常』或『異常』的觀點予以劃分，《北極星灑落之夜》寫出了為這樣的區分所苦的年輕人們的故事，既悲痛，卻又充滿了連帶與變化的希望。作者來自臺灣，以其強勁筆力，為往往具有內向傾向的當代日本小說帶來了清新的風氣，這部作品如同珠玉，值得獲獎。」完整得獎名單及評語，可至日本官網查看。

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