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蘇貞昌：不應該干涉NCC　委員都學有專精會公正審理中天換照

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中天換照前，NCC門口有約50名韓粉集結，百名警力在門口戒備、蒐證。（圖／記者游宗樺攝）

▲媒體換照前，NCC門口有約50名韓粉集結，百名警力在門口戒備、蒐證。（圖／記者游宗樺攝）

記者陶本和／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）於26日上午召開中天電視台換照案聽證會，邀請傳播、財經、法律、公民團體等領域的專家學者擔任鑑定人。對此，行政院長蘇貞昌稍早受訪時說，不應該多所干涉、多所批評，不應干涉他們的運作，NCC的委員都學有專精，會進行最公正的審理，政府不會干預。

眾所矚目的中天電視台換照案，國家通訊傳播委員會上午首度召開聽證會，邀請傳播、財經、法律、公民團體等領域的專家學者擔任鑑定人。在鑑定人方面，一共有7位，今天全部到場，聚焦媒體自律內控機制，而證人為世新大學副校長陳清河。

蘇貞昌稍早受訪時表示，對於媒體審查的不是關不關台的問題，而是執照到期，看這一個電視台有沒有違法，有沒有做到它設台的本意跟條件，這個都是期限到了，要不要換照。

蘇貞昌說，NCC依法行使職權、運作，外界不應該給予任何憑空，對他們多所干涉，多所批評，這個才是干涉他們的運作。他強調，NCC的委員都是學有專精，都是經過立法院同意就任，他們會依法行使職權，同時對於相關頻道未到期，是不是讓它繼續延期等，都會進行最公正的審理，政府不會干預。

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