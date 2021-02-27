放閃挺鳳梨！賴品妤同框曾玟學吃「夏威夷披薩」　網：少了香菜

▲賴品妤偕男友曾玟學吃夏威夷披薩挺鳳梨。（圖／翻攝賴品妤臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

中國將於3月1日起禁止台灣鳳梨輸入，總統蔡英文、副總統賴清德發起「吃鳳梨」的運動力挺農民；民進黨立委賴品妤透過臉書分享「完美的鳳梨料理」，還不忘與男友苗栗縣議員曾玟學放閃。

賴品妤加入力挺鳳梨的行列，在臉書PO出與曾玟學一起吃披薩的照片，還是加了鳳梨的夏威夷披薩，貼文寫「完美的鳳梨料理＝夏威夷披薩」，「唯一支持披薩加鳳梨」。

網友看到貼文後留言，「連吃鳳梨都得戴墨鏡」、「這是一個假借鳳梨開閃的po文」、「畫面空白的啊 哪有披薩」、「假曬披薩真曬恩愛」，還有網友說，「再灑香菜100分！！」、「少了香菜跟湯圓」、「海鮮鳳梨加香菜感覺很合理，委員跟議員下次可以嘗試看看～」。

中國海關總署26日宣布自3月1日起暫停進口台灣菠蘿（鳳梨）。對此，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局27日聲明指出，強調我方已採行有效強化措施，再次建議儘速展開雙邊技術性視訊或實體會議討論，並依國際規範即刻取消暫停措施。

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