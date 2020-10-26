中天新聞台換照聽證會　NCC「8大疑問」完整看

記者徐政璿／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）26日為中天新聞台換照進行史上第一次「換照聽證會」，旺旺集團創辦人蔡衍明親自出席。對於各界揣測將「關中天」，國家通訊傳播委員會（NCC）25日深夜也發表聲明，將依法行政，進行專業嚴謹審查，呼籲媒體勿以臆測影響聽證程序，並針對中天提出8大疑問。

NCC提8大疑問：

(一)中天新聞台是否已履行前次換照之附款與行政指導，及評鑑命改善事項？



(二)中天新聞台過去是否有營運不善之情事？違規裁罰案件是否過多？自律內控機制是否失能？



(三)中天新聞台之內控機制是否足以確保下列事項：



1、落實節目製作流程自律。

2、避免外界不當干預新聞製播。

3、自律倫理委員會有效運作。

4、獨立審查人有效運作。

5、改善過去違規情事，並提升新聞專業自主。



(四)中天新聞台之人事組織及執行能力是否足以落實營運計畫？財務結構與財務狀況是否健全？其股權結構與負責人是否對新聞獨立製播有不利影響？



(五)中天新聞台節目規劃是否落實視聽多元及弱勢保障？



(六)中天新聞台員工之勞動權益是否受到確實保障？



(七)中天新聞台換照案對國家安全、產業整體發展、公共秩序或善良風俗有何利或不利之影響？



(八)中天新聞台換照案就閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質及勞動權益有何利或不利之影響？

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