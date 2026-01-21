　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

翠峰至大禹嶺、台8線107K至大禹嶺入夜管制　武嶺至松雪樓封閉

▲▼受大陸冷氣團影響，合歡山區有結冰機率，為用路人安全，部分路段入夜後管制通行。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲受大陸冷氣團影響，合歡山區有結冰機率，為用路人安全，部分路段入夜後管制通行。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受強烈大陸冷氣團影響，合歡山區3,000公尺以上及台8線高海拔路段有路面結冰機率，為維護用路人安全，台14甲線翠峰至大禹嶺及台8線107K至110大禹嶺路段，今日17時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

公路局養護工程分局同時表示，台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，禁止通行），並於22日早上8時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。請用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

養護工程分局提醒用路人，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段及方式仍視現況機動調整。

▲▼受大陸冷氣團影響，合歡山區有結冰機率，為用路人安全，部分路段入夜後管制通行。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

另依115年合歡山雪季公告事項：下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

另外台8臨37線中橫便道配合增開夜間17時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

公路局呼籲欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣(FM 94.5）並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。

民眾查詢最新路況，可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。
 

01/19 全台詐欺最新數據

523 2 8067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

5樂天女孩「被Thank You」！她錯愕：對不起
快訊／南韓前總理遭判關23年　當庭收押
2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」
別再繳費！3職業工會列黑名單　勞保局暫停給付
土方之亂被嗆「自己大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉
3歲童「裸下體跪地擦水」　母淚控私幼湮滅證據
快訊／台股大跌513點　台積電收最低1740
抗寒悲劇了！暖暖包塞乳溝9小時　台中女泛紅流膿

合歡山翠峰大禹嶺台8線入夜只出不進武嶺松雪樓封閉

