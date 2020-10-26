「NCC別變髒兮兮！」江啟臣談中天換照　要蘇貞昌解釋總統府密件

▲羅智強與江啟臣搭「新聞自由」公車抗議，呼籲蘇貞昌莫干涉新聞自由。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨革命實踐研究院長羅智強租下20輛繞經行政院的公車廣告，26日起連續60天、共計1200天，將奔跑大台北地區街頭，呼籲行政院長蘇貞昌不要當關新聞台的民主屠夫。國民黨主席江啟臣26日與羅智強一同受訪時，呼籲行政院長蘇貞昌別當民主的劊子手，也質疑行政院為什麼沒對前陣子總統府流出來的密件做解釋，「這就是一黨獨大的後果。」

江啟臣、羅智強26日上午於台北車站前公車站接受媒體聯訪。針對8月21日NCC外部委員在換照諮詢會議中，做出了6:3建議不予續約的決定，江啟臣呼籲，NCC不要變成髒兮兮，當有行政干預或有高層在旁邊講東講西就受影響的記錄，要如何讓民眾相信NCC可以獨立公正的針對媒體表現或對營運做出公正的裁量？這是大家質疑的地方。

江啟臣認為，因為過去包括蘇貞昌在內，都有太多針對NCC指指點點的事情，甚至NCC的前主委都都因為指點而主動請辭下台，這些記錄斑斑可考，也因此民眾為什麼會對26日NCC的中天聽證會充滿懷疑與不信任，就是這些紀錄造成的，所以再次呼籲NCC不要讓行政力或是政治力介入，變成了「髒兮兮」，這不符合當初從新聞局把監督這塊獨立出來成立NCC的用意。

江啟臣也呼籲，蘇貞昌不要當新聞自由的劊子手，更不要當台灣民主的劊子手，今天若可以關A新聞台，是不是明天可以關B新聞台？民主最大意義是人民可以質疑、可以來問政府、媒體可以去挖掘相關內幕問題，也就是言論自由與新聞自由，然而現在政府大量買網軍和廣告，用人民的納稅錢洗人民的腦就算了，還要關閉這些講不好聽的話的媒體，把可能對政府批評、監督的媒體都關掉，那台灣還有未來嗎？

江啟臣強調，這已經不只是某一個新聞台或某一個媒體可能遭到的威脅，更重要的是威脅人民自由還有台灣民主，再次呼籲蘇貞昌不要當民主的劊子手，也不要當新聞自由的劊子手。

另外，關於2014年NCC也對中天做出6:5決定，江啟臣說，不針對特定媒體表現做評論，只針對行政院、政府高層，「你看前陣子總統府流出來的密件，要不要出來解釋一下，這些NCC委員是怎麼派任的？他的背景是什麼？為什麼這點到現在還不說明？」

江啟臣質疑，在國會護航讓這些人來當選NCC委員，然後就執行當初密件所講的任務，「你有說明嗎？你沒有，你還要來質疑人民對你的質疑，這是什麼？這樣的政府人民還能夠信任嗎？這就是一黨獨大的後果。」

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