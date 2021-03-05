挺「愛瑤令」　林楚茵曝黑歷史嫩照…網狂讚「手拿獎狀的好美」

▲林楚茵挺愛瑤令，曝光吳思瑤國中嫩照。（合成圖／翻攝林楚茵臉書、ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨台北市議員羅智強發起罷免民進黨台北市立委吳思瑤連署活動，民進黨內大動作發起「愛瑤令」相挺。對此，身為吳思瑤國中學姐的林楚茵就曝光兩人學生時期合照，要大家猜猜看，不少立委也來猜謎，網友更大讚「完全沒變啊」。

林楚茵5日在臉書公布一張學生時期合照，要大家猜猜有兩位現任立委在照片裡，線索一小時候胖真的不是胖，醜小鴨還是會變天鵝，線索二有些氣質美人，從小就是特別地有氣質，線索三一位現在在教育文化委員會、另一位則在財政委員會。

不少立委看到貼文後都都陷入「臉盲猜猜」，立委賴品妤留言大讚「好可愛」，還有網友說「只知道手拿獎狀的同學好美」、「那個西瓜皮年代，真的是黑歷史」、「手拿獎狀的同學好美」、「拿獎狀是思瑤委員，完全沒變啊」。

照片公布不久後，林楚茵在接近中午時公布正確答案，上排左三就是吳思瑤，自己則是左邊數來的第二位。林楚茵說，她與吳思瑤在國中剛好是相差一屆的學姐學妹，當時一起參加演講朗讀社團，兩人可是殺手二人組，只要一上場朗讀跟演講的冠軍就一定入手，這張照片就是參加比賽得到冠軍的大合照。

林楚茵也說，她跟吳思瑤真的天生就特別會說話、愛說話，不只小時候可以參加國語文競賽，長大以後，說話、溝通也變成我們的工作技能之一，而為民眾發聲是我們從小就開始培養的使命，要讓認真的優秀立委為大家繼續打拚。