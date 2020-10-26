批NCC無權撤照！中天自提4位鑑定人　質疑公器私用、裁罰不公



▲中天電視大股東蔡衍明(左)與委任律師在會場交換意見。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



中天新聞台換照聽證會26日登場，中天電視有備而來質疑NCC近2年對中天新聞21件處份中，有16件尚未確定，是否違反《衛廣法》的最終決定權是法院，且尚未確定的裁罰案件，不能做為是否准予換照衡量因素。中天新聞同時自行提出4位鑑定人，以「抗衡」由NCC提出的7位鑑定人。



中天新聞台因為近年違規案件很多，聽證會中成為主要探討內容。中天電視委任律師陳文元表示，中天新聞自103年12 月12日取得執照後至106年12月11日的前3年評鑑為「合格」，這段時間沒有任何遭裁處罰鍰之紀錄。近2年的21件處份中，仍有16件尚未確定，罰鍰金額21次共1073萬，僅133萬確定。中天認為，尚未確定的裁罰案件，不能做為是否准予換照之衡量因素，是否違反衛廣法的最終決定權是法院。





▲中天新聞台換照案聽證會，由NCC三位委員(左起)林麗雲、王維菁、蕭祈宏共同主持。（圖／記者湯興漢攝）



中天還強調，21件處份中，政治類有14件，非政治類7件，有關政治評論該不該成為裁罰對象，是值得探討的問題，但中天認為評論節目（尤其是政論節目），不應成為違反衛廣法第27條第3項裁處罰鍰之對象。

律師指出，其中有2件裁罰案的報導對象是NCC，主管機關明顯球員兼裁判，NCC為報導內容所監督對象，有「公器私用、裁罰不公」，因為NCC屬於媒體監督對象，如果NCC認為報導有誤，可以要求更正或到法院提告，而不是用開罰處份。





▲NCC邀請7位專家學者擔任鑑定人表達意見。（圖／記者湯興漢攝）



26日的聽證會，NCC另邀請的7位鑑定人表達意見，包括公民參與媒體改造聯盟林月琴、台灣人權促進會副會長沈伯洋、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、輔大新聞系副教授陳孝訓、東吳大學會計系副教副柯瓊鳳、文化大學新聞系副教授陳慧蓉、台北大學經濟系教授郭文忠。但中天也另外提出翁小玲、關尚仁、鄭志隆等4位鑑定人，表達不同觀點。

