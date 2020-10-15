謝衣鳳脫口「腎臟是生殖器官」　醫護粉專喊：立委健康教育不能等

▲國民黨立委謝衣鳳稱腎臟是生殖器官。（圖／翻攝自國會頻道Youtube）

記者蕭羽耘／台北報導

萊豬行政命令闖關，國民黨立委謝衣鳯15日赴立院質詢，她憂心，萊劑會影響生殖器官，更稱「腎臟屬於生殖器官」，衛福部長陳時中聽畢馬上解釋，「泌尿道跟輸精管、輸卵管是不同系統」。

社會福利及衛生環境委員會等5會15日聯席，審查攸關進口含萊克多巴胺美國豬肉、30月齡以上牛肉的行政命令。

謝衣鳳在質詢時表示，萊克多巴胺對人類的泌尿道上皮細胞有影響，並詢問陳時中，泌尿道屬於人類的哪個器官？陳時中答屬於腎臟，謝衣鳳聽完立刻脫口而出：「腎臟屬於生殖器官。」她提及，台灣出生率逐年降低，要求衛福部針對萊劑是否影響生殖系統做健康風險評估。

此話一出，陳時中澄清，「泌尿道跟輸精管、輸卵管是不同系統」，同時認為謝衣鳳的「推論太早」。但謝衣鳳一句「腎臟屬於生殖器官」引發討論。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金就表示，一個腎臟各自解讀，他所知道的腎臟是「泌尿系統」和「生殖」無關。

此外，由醫護創辦的臉書粉專「美的好朋友」也發文直言，立委的健康教育不能等，粉專解釋，中醫說的「敗腎」，並不是在講真正人體解剖學中的腎臟，「洗腎的人都還是可以有生殖功能，立委的健教不能等，腰子很重要、腦子也很重要。」

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