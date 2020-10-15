痛批把國人健康當橡膠　蔡壁如要求衛福部公開「食安諮議會紀錄」

▲衛福部長陳時中接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

立法院衛環會今（15）日召開第2次聯席會議，民眾黨立委蔡璧如在會議就引述媒體報導，表示衛福部是在食安諮議會未有明確共識下，火速得出決議，痛批把國人健康當橡膠？要求公佈將完整會議紀錄放上網，以受各界公評。

美豬攻防進入深水區，立院排審衛福部函送「散裝食品標示規定」、修正「散裝食品標示規定」第五點規定案、「散裝食品標示相關規定」、「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」、「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」等草案。

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▲民眾黨立委蔡壁如抗議食安諮議會黑箱。（圖／記者嚴云岑攝）

蔡璧如在會議一開始，就與民眾黨立委高紅安、賴香伶等人舉牌抗議，表示蔡政府在8月28日宣佈開放萊劑美豬進口，9月4日才召開專家諮議會，等同於先射箭再畫靶，把國人健康當橡膠。此外，從提供給立委的會議紀錄也發現，當天會議有16名專家出席，7名反對、3名保留，等同於是在大家都有疑慮的情況下倉促公佈，罔顧人民健康權，要求不只書面資料，影音記錄也要一併公開。

衛福部長陳時中9時抵達會議後，直接進入會場，在座位上接受媒體聯訪時，針對昨天被費鴻泰飆罵十次「可憐哪」一事作出回應，無奈表示「台上就我一個人」，咆哮質詢是費的風格，不會覺得有攻擊性，但強調立院質詢應是立法部門與行政部門互相尊重，才能解決民眾問題。

至於是否認為近日到立院都成為箭靶？陳時中回應，就剛好排到我們，會針對相關部會關係問題好好回答。昨日國民黨7項提案都被封殺，覺得有點可惜，因為整體來講如果能夠正常審查，對法案進步還是會有幫助。

▼衛福部長陳時中在入場後與陳時中握手。（圖／記者屠惠剛攝）