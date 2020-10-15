民眾黨批陳時中、陳吉仲棧戀官位　呼籲連署拒美豬

記者黃巈禾／台北報導

立法院衛環委員會聯席會14、15日排審美豬、美牛的行政命令，衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲接受備詢。面對立委高嘉瑜要求含萊劑美豬標貨號，陳時中不正面回應。立委蔣萬安則批評，美牛開放前未派員實地查核，形同帶頭違法。對此，民眾黨批評，陳時中和陳吉仲棧戀官位，罔顧國人健康，呼籲民眾連署拒美豬。

▲陳時中、陳吉仲。（合成圖／記者黃克翔攝）

民眾黨15日在臉書表示，當食安守護傘充滿破洞，你我都有責任站出來捍衛自身健康，政治是落實在人民生活中的大小事，而食安更是重中之中，口口聲聲會捍衛我國人民健康的執政黨，卻以國人健康去換取所謂的「國際地位」，換到什麼卻無法解釋，替人民把關食安的政府官員成為國際貿易的打手，現代「官場現形記」正真實上演。

民眾黨指出，食安法第二條明訂行政院必須設置食安會報，每三個月開一次會，必要時得召開臨時會議，行政院卻表示院長蘇貞昌上任後改變作法，改為只要有需要就隨時召開，然而最終結果卻是一年未開，難道萊豬美牛進口議題在民進黨眼中不是食安問題？捍衛國人健康的食品安全辦公室主任許輔強調修正政策、調整法規是為了排除過去阻擋台美雙邊貿易的障礙，那麼國人食安何在？

民眾黨批評，原本該替國人把關健康的衛福部長陳時中，大言不慚表示「用開放換來一個國際地位」，然而卻無法明確表示「換回了什麼」，也不肯帶頭示範食用萊豬，以國人健康為自己謀求政治籌碼，國人的健康誰來守護？保護農民生計，保障台灣豬農的農委會陳吉仲，成了精通國際事務的專家，在個人臉書寫道「唯有接軌國際，才能走向世界」，戀棧自身官位不去，又是一個官癌末期患者，台灣農民權益誰來保障？

民眾黨還說，為了開放而開放，不顧民眾健康，連源頭把關也不願意積極處理的民進黨，不值得人民所託付，民進黨的立委諸公們，請想想選民健康，拿出良知，一起來捍衛國人健康，嚴格把關而非淪為黨意的魁儡，忘記人民的託付，為了下一代健康成長，希望各位好朋友一起連署，共同向政府表達訴求，捍衛國家的食品安全。

針對蔡政府進口含萊克多巴胺的美豬，民眾黨團近日透過國發會「公共政策網路參與平台」提出公民連署，並提出三點訴求。民眾黨團三點訴求包括，一、修正食安法，讓進口豬肉的再製品、混和產品、食品添加物之容器或外包裝，應標示是否含萊克多巴胺豬肉；二、豬肉進口廠商如進口含有萊克多巴胺的豬肉，應列特定貨號以供辨識；三、再製品標示須加註萊豬添加物。