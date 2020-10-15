立委要求「含萊劑美豬標貨號」　陳時中「不正面回應」：要討論

▲陳時中出席立院衛環會，接受萊劑美豬相關配套法條「散裝食品標示規定」審查。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

立法院社福衛環委員會今（15）日第2次聯席審查萊劑美豬相關配套法條「散裝食品標示規定」，民進黨立委高嘉瑜認為衛福部可用「貨號分類管理」，含有萊克多巴胺的美豬用殘留量做貨號分類。對此，衛福部部長陳時中則直回「這都還要討論，但用相關殘留量仍有疑慮。」

高嘉瑜一上台就直接提問「明天美豬進口後，量會增加還是減少？」陳時中回應「初期會減少，國內冷凍商也已經開始囤貨了。」高嘉瑜接著說道，明年美豬進口量減少，照理來說管理是更輕鬆的，大家最在意的是「風險」，不想吃到萊克多巴胺美豬，衛福部應該是要做好溯源。

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高嘉瑜馬上提出「貨號分類」管理，認為貨號可以方便衛福部管理。陳時中則保留回應「貨號還要跟相關單位討論。」高嘉瑜接著直問「部長支不支持要使用貨號？」陳時中則說「對於部位要做貨號分類，並沒有意見，但用相關殘留量仍有疑慮。」

高嘉瑜也質疑「疑慮的原因是什麼？」她強調，貨號上可以協助政府部門辨別，在管理上才會更方便；但陳時中則表示，還有貿易商的問題，因此還要討論。回應也引發高嘉瑜不滿，認為「衛福部應該站在食安，應該是支持標示殘留量才對。」

而針對萊克多巴胺做貨號，相關單位認為萊克多巴胺是動物用藥，針對萊克多巴胺印貨號，有歧視疑慮。但高嘉瑜質疑「台灣針對基改有貨號，為什麼針對萊克多巴胺印貨號，就有歧視疑慮？」

她接著呼籲衛福部可以修法，規定「標示不實應該要處以刑罰」。但陳時中則推託「要由法務部去衡量」，高嘉瑜也直批「這不是法務部，衛福部也有責任！衛福部應該是以保障食安為最高標準，站在民眾這邊。」