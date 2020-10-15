立委質疑「肉品標產地不標萊劑」　陳時中頻跳針：這是另一個命題

▲時代力量立委陳椒樺。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

立法院社福衛環委員會今（15）日第2次聯席審查萊劑美豬相關配套法條「散裝食品標示規定」，國民黨立委蔣萬安、時代力量立委陳椒樺均對肉品只標原產地不標萊劑，更舉食藥署明年將上路的手搖飲新制質問，為何民眾可以選擇不接觸咖啡因，卻不能選擇不吃萊劑。對此，陳時中僅跳針回答「這是另一個命題」，現階段還是以產地標示為主。

蔣萬安在質詢時提到，假如1月1日前萊劑美豬進口無法阻擋，希望能在肉品上清楚標示是否含萊劑，因若依照衛福部現階段規定，僅標示原產地，國人很難辨識是否含有萊劑，尤其是加工食品若混用到萊劑肉品，民眾更難辨認，要求衛福部進行修正，否則所有作為民眾無法相信，「立法院怎麼幫你的法案備查？」

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▲蔣萬安也針對肉品標產地不標萊劑提出質疑。（圖／翻攝立院直播）

陳椒樺上台後，先稱讚陳時中在新冠肺炎防治作為上，是一位負責的部長，「但不能到這裡就轉彎」，要求明年起應標示肉品萊克多巴胺殘留量，如果無法執行，也要比照基改食品的進行敏感含過敏原食品標示，更舉肉品全標示「不含萊克多巴胺」案例，呼籲台灣也該比照辦理，或者列出是否有動物用藥殘留。

陳時中回應，如果要求標示萊劑的話，「在沒有歧視的前提下做不到」，目前台灣標示還是以原產地為主，會鼓勵業者進行「自願性標示」。他另提到，我國使用的動物用藥有1511種，如果每種都要標的話，就沒有東西可以吃了。他強調，國家訂定安全容許量，就是要讓大家安心，但標註萊劑不等於安全，還是要靠查驗把關。

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