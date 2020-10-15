3分之2食安專家反美豬！　國民黨要求衛福部公開會議紀錄

▲國民黨團召開「當食安專家是塑膠！蔡政府蠻幹秀下限！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起食安疑慮。國民黨團15日召開記者會，痛批衛福部9/4召開專家諮議會後，不顧10名學者持反對意見或有疑慮，就草率訂定萊克多巴胺殘留容許量標準，淪為背書大會。國民黨團要求衛福部公布完整會議紀錄影音檔，並嗆聲明天院會將再向行政院長蘇貞昌提出訴求，「沒有透明資訊，就沒有審查！」

黨團總召林為洲表示，衛福部9月4日召開專家諮議會，15位專家學者與會，其中有10人對瘦肉精美豬有疑慮或持反對意見，且會中僅引用一份風險評估報告，甚至最後訂出的容許量標準比CODEX還寬鬆，痛批「衛福部把專家當塑膠？」要求衛福部公開諮詢會議影音檔，並向大眾說明決策過程。

「挖越多資料出來，才發現決策過程有很多違法之處。」黨團書記長林奕華指出，諮議會中引用的風險評估報告，竟以「少10元」的價格規避掉公開招標，也規避掉一般研究案依法應做的結案報告，變成小額採購。此外，依食安法第4條規定，風險評估應由風險評估諮議會來做，但衛福部開的卻是比風險評估諮議會位階低的「食品衛生安全與營養諮議會」，也有違法疑慮。

記者會中，國民黨團也公開衛福部提供的諮議會議發言摘要，林奕華批評，衛福部原本不願提供會議記錄，最後只給了發言摘要，發言委員全部去識別化處理，根據發言內容整理出10位委員反對瘦肉精美豬進口或有疑慮，然而，9/4開會，9/5衛福部就公告標準，「對這些專家意見草草了事，沒有進一步多加討論釐清疑慮，再決定到底要不要進口，不是把學者當工具嗎？」

林為洲要求，衛福部應公布完整開會紀錄影音檔，否則民眾如何相信進口之後有能力、誠意管控？他也嗆聲，明天立法院院會，國民黨團將再次向行政院長蘇貞昌提出訴求，「沒有透明資訊，就沒有審查！」

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