婚禮「吃台鐵便當」被酸翻！爆退訂潮…　台電急補救：發2000現領

記者許凱彰／台北報導

台電在17日（周六）將舉辦台電職工聯合婚禮，有100對新人參與，選定陽明山上的中山樓進行活動，但由於正進行整修工程，台電考量安全疑慮，還有天候因素，選擇發放「特製台鐵便當」。消息傳出後不少新人反彈，也爆發便當退訂潮，台電福利會對此急開會決議，場地、時間不可能更動，便當照發，另外予每對新人2000元、親友500元的補貼。

▲台電聯合婚禮午宴吃台鐵便當被酸爆。（圖／讀者提供）

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台電福利會方表示，場勘後才發現中山樓大禮堂因大雨嚴重漏水，得知時已沒有延辦、更換場地的反應空間，中山樓的相關單位應負「最大責任」，最後因為安全考量，才無奈取消席開百桌的宴客，改採客制化台鐵餐盒替代。

對此，台電福利會為表歉意、補償，緊急開會決議方案

1.當天除了發放台鐵餐盒外，新人每人1000元、親友每人500元，於結束時現場發送。

2.體貼新人早起又勞累，化妝室現場為新人準備精緻餐點。

3.原生育獎勵$30000元本來預計今年起取消，為表歉意，仍績辦，另再加碼$10000元。

新人每對領取2000元、親友也有500元，以一桌10人計算，可以拿到6000元。

新人們在得知吃台鐵便當的消息後紛紛直言，「親友從南部和離島特地上來參加，真的只剩下吃便當嗎」、「將近1000多位親友，散布在中山樓外吃便當， 這畫面太美我無法想像」、「剩三天才說疫情的關係取消用餐，這合理嗎」、「吃個便當，領個兩百，各自解散....跟臨演差不多」。

網友們也表示，「主辦回扣利潤從Gogoro升級特斯拉」、「承辦削海了」、「下去領便當的概念」、「結婚午宴吃臺便，百對新人像臨演」、「這個很節儉」、「沒效率，沒應變能力，換私企來辦不會這樣」、「這就代表主辦單位沒有舉辦大型活動的經驗，參加活動的人都是實驗品，山上常下雨，會不會漏水應該早知道了吧？」

「台鐵便當」事件爆發，引發不少外界討論，有新人表態「想要取消訂購便當」，也有很多離島的親戚都不來了。