淘寶台灣年底退出！　阿里巴巴：繼續以手機淘寶服務台灣消費者

記者邱茀濱／綜合報導

經營「淘寶台灣」的英商克雷達公司今（15）日宣布，經慎重諸多評估後，考量市場環境仍存在許多不確定因素，忍痛決議於今年12月31日正式停止克雷達在台灣的營運，且目前已關閉平台下單、賣家入駐與商品上架等功能。對此，阿里巴巴集團表示尊重決定，並表示集團將繼續通過手機淘寶，服務台灣市場的消費者。

▲阿里巴巴。（圖／路透）



經濟部8月24日認定「淘寶台灣」為陸資電商阿里巴巴集團實質掌控，對英商克雷達罰款新台幣41萬，限期半年內撤資或改正。然而，克雷達今日突宣布，經慎重評估後，考量到市場環境仍存在許多不確定因素，「淘寶台灣」將於今年底退出台灣市場。

阿里巴巴集團回應，「我們尊重克雷達投資有限公司的決定，沒有評論。阿里巴巴集團在台灣市場的業務運營一切如常，我們將會一如既往地繼續通過手機淘寶，服務台灣市場的消費者，購買優質商品。」

不過，陸委會發言人邱垂正指出，經濟部先前對「淘寶台灣」祭出懲處，是因認為阿里巴巴集團具有控制能力，涉及陸資未經許可來台投資，已違反陸資來台投資規定。

他重申，政府歡迎外資及陸資來台合法投資，但應該遵守我方的相關規範，如果查獲未經許可來台投資，屬實的話，將由經濟部依相關法規來裁處。

▲淘寶台灣宣布停止營運。（圖／淘寶台灣提供）



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