葉毓蘭要陳時中組「萊豬國家隊」　若安全就當蔡英文接班人

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

立委質疑衛福部委託成大針對含萊克多巴胺肉品的風險評估報告簡陋，應重新招標、研究。衛福部長陳時中表示，必要時再做一份報告，而他也會試吃。對此，國民黨立委葉毓蘭諷刺，「我們需要萊豬國家隊」，若證實結果為安全，陳時中不但要升任閣揆，甚至還應欽點為總統蔡英文的接班人。

葉毓蘭表示，萊豬吃了到底會怎麼樣，因為實驗數據太少，大家各說各話，沒人願意信服誰，好在，陳時中已答應願為全民試毒吃萊豬，一解全體國民吃萊豬的憂心，但要解決萊豬吃了之後影響的人體實驗，光靠陳時中一人是不夠的，建議民進黨府院黨號召全體閣員與全黨同志，一同組成萊豬國家隊。

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

葉毓蘭指出，專案進口萊豬，展開台灣最大規模的萊豬食用人體實驗，用青春汗水來說服國人，吃萊豬到底是安全還是有危險，等萊豬人體實驗完成，相信美國豬商開心，小英總統會更開心，等國家隊確保萊豬安全無虞後，全民再來談進口的事情。

葉毓蘭提到，陳時中只要答應吃萊豬，「我們可以為陳部長來準備萊豬風味的客家豬內臟料理，他推廣萊豬，我推廣客家菜，一同來為台灣努力，為國人把關。」

葉毓蘭還說，如果國家隊的實證研究確認安全的結果，論功行賞，「阿中部長不但要升任閣揆，甚至還應欽點為小英總統的接班人」；但若民進黨政府不敢或不願意組成萊豬國家隊，就不理解為何還有臉要開放進口，要台灣人民吃萊豬。

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