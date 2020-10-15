收「陳同佳案」死者母陳情信　陳明通：內心無比沈痛

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

由於港男陳同佳遲未來台投案，受害者潘曉穎母親15日致函陸委會主委陳明通，盼簡化程序，與港府放下歧見。對此，陸委會聲明稱，主委陳明通「內心感到無比沈痛」，理解對方失去愛女的椎心之痛，已透過駐港辦事處轉至關懷信函。

惟對於潘曉穎母親、父親在信中稱，希望陸委會能「簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。」陳明通重申，如同承辦案件之士林地檢署已提呼籲，香港政府應該務實回應早先我們（台灣方面）所提出的司法互助請求，才能還原真正的犯罪事實和經過，讓犯嫌得到應有的制裁，因此，「台港政府需要坐下來，好好的談一談。」

▲港女命案，死者潘曉穎母親（左）、犯嫌陳同佳。（圖／記者屠惠剛攝、路透）

陳明通說，台灣政府的大門永遠敞開，企盼潘爸爸、潘媽媽亦能促請香港政府趕快來叩起這道門，讓凶嫌得到應有的法律制裁，告慰受害者在天之靈。陸委會強調，政府實現司法正義、早日還給受害者家屬公道立場的決心不變。

港男陳同佳2018年在台灣殺害女友潘曉穎後，至今未能來台投案，面對台灣、香港兩地政府就「司法互助」僵持不下，潘曉穎母親15日致信陸委會主委陳明通，表示疑兇陳同佳一直逍遙法外，現時他身在香港，由警方安排入住安全屋，「他何時能赴台投案自首，接受法律制裁，讓公義得以彰顯，讓曉穎可以沉冤得雪，是我們一家人的盼望。」

▲潘曉穎父母今天下午，向陸委會主委陳明通發公開信。（圖／翻攝自潘曉穎母親通發予媒體內容）



針對此案，自稱協助陳同佳「赴台投案」的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，昨出現在台灣駐香港辦事處，疑辦理簽證但被拒收，另香港保安局長李家超7日表示，台港無建立窗口，台方需明確批准陳同佳入境，提供簽證及赴台日期等細節，而後香港可透過警務合作機制提供協助。

陸委會發言人邱垂正15日下午回應稱，本案日前士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，同時地檢署也再次呼籲，本案基於事實調查之所需，港府應務實回應早先我方提出之司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

他說，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。